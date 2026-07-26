Inseguridad en Junín: detienen a un joven armado en pleno centro y recuperan una moto robada

La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos de Junín y, en las últimas horas, volvió a quedar reflejada en dos procedimientos policiales realizados en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos terminó con la detención de un joven que portaba un arma blanca en pleno centro, mientras que el otro permitió recuperar una motocicleta que había sido robada e imputar a un adolescente por el delito de encubrimiento.

El primer hecho ocurrió durante un operativo preventivo de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL). Mientras realizaban tareas de patrullaje e identificación de personas en las inmediaciones de la Plaza Ferrocarril, los efectivos interceptaron a un joven de 21 años en la intersección de las avenidas Roque Sáenz Peña y Jorge Newbery.

Al practicarle un palpado preventivo y revisar sus pertenencias, los policías constataron que llevaba un cuchillo, por lo que fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera. La Justicia inició actuaciones por infracción al artículo 42 de la Ley Provincial 8031, con intervención del Juzgado Correccional N.º 3 del Departamento Judicial Junín.

En otro procedimiento, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera avanzó con una investigación por el hurto agravado de un motovehículo. Tras diversas tareas de inteligencia, los efectivos llegaron hasta un domicilio ubicado sobre calle Matienzo.

En el lugar encontraron una motocicleta Motomel B110 que registraba un pedido de secuestro activo desde el 15 de julio de 2026. Durante el operativo también fue trasladado a la dependencia policial un adolescente de 17 años.

El menor quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 12 del Departamento Judicial Junín, donde fue imputado por el delito de encubrimiento.

Posteriormente, la motocicleta fue exhibida a su propietario, quien la reconoció como de su propiedad, por lo que se concretó la restitución del rodado.

Los dos procedimientos se suman a una serie de hechos que mantienen en alerta a los vecinos de Junín, donde los robos de motocicletas y la presencia de personas armadas en la vía pública continúan alimentando la preocupación por la inseguridad y el reclamo de mayores medidas de prevención.