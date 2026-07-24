Petrecca descarta que el Municipio compita por las 149 viviendas del Procrear y apuesta a que Milei le ceda el predio

Las declaraciones a teleJunín de Pablo Petrecca sobre el futuro de las 149 viviendas del Procrear en Junín dejaron más preguntas que respuestas y terminaron exponiendo una nueva contradicción en la política habitacional del oficialismo local.

Mientras el Gobierno de Javier Milei avanza con la subasta del predio nacional donde quedaron abandonadas las viviendas, el intendente de Junín (con licencia) confirmó que el Municipio no tiene previsto competir por ese terreno. En lugar de presentar una oferta en el proceso licitatorio, la estrategia será solicitarle a la Nación que desista de la venta y ceda el inmueble a la Municipalidad.

La postura marca un cambio de escenario. Hasta ahora se especulaba con la posibilidad de que el Municipio analizara participar de la licitación para intentar recuperar el proyecto. Sin embargo, el propio Petrecca descartó ese camino al afirmar que la única alternativa será gestionar una cesión directa del predio.

El planteo, además, depende exclusivamente de una decisión del Gobierno nacional, que ya manifestó su intención de desprenderse del inmueble mediante una subasta pública. Es decir, la propuesta del dirigente del PRO supone que la administración de Milei modifique el mecanismo que ella misma puso en marcha.

Una propuesta difícil de llevar a la práctica

Petrecca también explicó cuál sería el destino de las 149 viviendas si el Municipio lograra obtener el predio. Según dijo, no sería la Municipalidad la que finalizaría las obras, sino que las estructuras serían entregadas a los adjudicatarios a través del programa municipal Proyectar para que cada familia complete su vivienda por sus propios medios.

La iniciativa genera interrogantes técnicos y urbanísticos difíciles de responder.

No se trata de viviendas individuales aisladas, sino de un complejo habitacional compuesto por bloques de departamentos que comparten estructuras, accesos, escaleras, instalaciones y espacios comunes. En ese contexto, permitir que cada adjudicatario construya según sus posibilidades económicas implicaría una ejecución desordenada de una obra que fue concebida como un proyecto integral.

¿Qué ocurriría si algunos propietarios pudieran terminar sus departamentos y otros no? ¿Quién ejecutaría las instalaciones comunes? ¿Quién asumiría la responsabilidad sobre las estructuras compartidas, las conexiones de servicios, las circulaciones y los espacios comunes? Son interrogantes que la propuesta de Petrecca no responde.

Once años sin construir viviendas

El debate también vuelve a poner sobre la mesa la política habitacional desarrollada por la gestión de la dupla Fiorni - Petrecca.

Durante casi once años al frente del Municipio, la administración del PRO no concretó la construcción de un plan propio de viviendas en Junín. En ese período, gran parte de las soluciones habitacionales anunciadas dependieron de programas nacionales o provinciales.

Ahora, frente al abandono del proyecto Procrear por parte del Gobierno nacional, la propuesta del senador tampoco contempla que el Municipio asuma la finalización de las 149 viviendas con recursos propios, sino que traslada esa responsabilidad a cada uno de los futuros adjudicatarios.

El contraste con las 25 viviendas provinciales

En la misma entrevista, Petrecca volvió a cuestionar a Axel Kicillof por la paralización de las 25 viviendas del barrio La Celeste. Sin embargo, ese proyecto tiene una historia que también alcanza a su propia gestión.

Las viviendas fueron anunciadas durante el gobierno de María Eugenia Vidal, cuando Nación, Provincia y Municipio eran administrados por el mismo espacio político. El propio Petrecca presentó en varias oportunidades esa obra y aseguró que sería terminada, pero el emprendimiento quedó paralizado y continúa inconcluso desde entonces.

Así, mientras reclama por la demora de la Provincia, el dirigente también carga con el antecedente de una obra habitacional iniciada y abandonada durante su propio gobierno municipal.