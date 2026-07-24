Sava lamentó la derrota en el debut: "Tuvimos el control durante muchos pasajes, pero los errores nos costaron el partido"

Tras la derrota por 3-2 ante Argentinos Juniors en el inicio del torneo, el entrenador de Sarmiento, Facundo Sava, hizo un balance del rendimiento de su equipo y consideró que, pese al resultado adverso, el conjunto juninense logró imponer condiciones durante buena parte del partido. Sin embargo, admitió que los errores propios volvieron a ser determinantes y terminaron dejando al Verde sin puntos en el debut.

En conferencia de prensa, el DT destacó el desempeño del equipo durante la primera mitad. "En el primer tiempo presionamos mejor, recuperamos mejor la pelota y también la jugamos mejor", señaló.

Sobre el desarrollo del complemento, explicó que Argentinos logró modificar el trámite del encuentro a partir de algunos ajustes tácticos. "Ellos empezaron a atacarnos mejor con los centrales y con el volante que ingresó. A partir de ahí nos generaron superioridad y nos hicieron retroceder", analizó.

Sava remarcó que el rival aprovechó ese momento de dominio para dar vuelta el marcador. "Los goles llegaron en esos diez minutos en los que ellos fueron superiores. Después recuperamos otra vez el ritmo del partido, volvimos a presionar bien y generamos situaciones, pero no las pudimos concretar. Entre errores nuestros y las virtudes de ellos terminamos perdiendo el partido", sostuvo.

Consultado por el rendimiento de los refuerzos, el entrenador evitó hacer una evaluación definitiva y recordó que varios de los futbolistas recién incorporados llegaron sin continuidad en sus clubes anteriores. "Tengo que revisar algunas jugadas y los goles. Los que llegaron no venían haciendo fútbol en los clubes donde estaban, así que les va a llevar un tiempo acomodarse. De todas maneras, estamos bien y contentos", expresó.

Finalmente, respecto de la posibilidad de que continúen llegando incorporaciones antes del cierre del mercado de pases, el técnico prefirió no profundizar en el tema. "No quiero pensar ahora en el mercado, sino en el entrenamiento de mañana y en el próximo partido. Después veremos", concluyó.