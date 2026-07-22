Junín prepara una nueva edición de la Feria del Libro con Borges como protagonista

El Gobierno de Junín y la UNNOBA ultiman detalles para la realización de la XXII Feria del Libro de Junín, uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad y la región. La nueva edición se desarrollará desde el jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto en el SUM Mario Meoni, ubicado en Newbery 348, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

Bajo el lema “Junín vuelve a Borges”, la feria tendrá como eje central el homenaje al escritor argentino al cumplirse 40 años de su fallecimiento, aunque desde la organización destacaron que la propuesta busca ir más allá de una fecha conmemorativa y recuperar el vínculo histórico entre el autor y la ciudad.

El director de Cultura del Gobierno de Junín, Guillermo Paulucci, señaló que el homenaje a Jorge Luis Borges apunta a “revivir el vínculo histórico y la huella que dejó en Junín a través de sus visitas, sus lazos familiares y su impacto en el mapa literario bonaerense”.

En ese sentido, explicó que el objetivo es acercar la figura del escritor a nuevos públicos y quitarle el carácter exclusivamente académico: “Borges no estará encerrado en una sola charla, sino que atravesará toda la programación a través de distintos exponentes literarios que abrirán el juego para traerlo nuevamente al presente”.

La programación incluirá encuentros con escritores, conferencias, conversatorios, presentaciones de libros y talleres de lectura, escritura y creatividad. Entre las figuras nacionales invitadas se destacan Carolina Amoroso, quien estará a cargo del cierre de la feria el domingo 2 de agosto, además de María O’Donnell, Juan Becerra y Santiago Bulat.

También formarán parte de la propuesta Nicolás Papalia, Walter Hermann, Facundo Sava, Pablo Remaggi, Karina Spalla y Gabriela Borelli, junto con escritores y referentes locales.

Desde el Municipio remarcaron que uno de los objetivos de la feria es generar un espacio de acceso gratuito a figuras y debates que habitualmente se encuentran concentrados en grandes centros urbanos. “El verdadero diferencial es poner en el mismo escenario a nuestros escritores y referentes locales junto a estas grandes figuras nacionales, jerarquizando el talento de nuestra ciudad”, afirmó Paulucci.

La edición contará además con la participación de librerías y editoriales locales, sellos invitados como Revista Sudestada y Boris Editorial, la Biblioteca Municipal “Bernardino Rivadavia”, bibliotecas populares y la presencia de Vicente López como municipio invitado.

La organización también sumará espacios destinados a toda la familia, con un patio de comidas y propuestas interactivas a cargo de distintas áreas municipales, entre ellas Ciudad del Conocimiento, Violencia Familiar y Políticas de Género, Medio Ambiente, Cultura, Eventos y Juventud.

Para las infancias estará disponible el espacio “Juntos a jugar”, con espectáculos y talleres pensados para estimular la lectura, la creatividad y la imaginación.

La apertura de la feria será el jueves 30 de julio a las 14 horas, mientras que el acto oficial se realizará a las 19. El viernes 31 y sábado 1 de agosto las actividades comenzarán desde las 10.30, y el domingo 2 la jornada iniciará a las 13, con el cierre oficial a cargo de Carolina Amoroso a las 19 horas.