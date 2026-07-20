Junín reclamó por un cruce más seguro en la Ruta 188, pero cuestionan la ausencia del Municipio en una reunión clave

La histórica demanda por mejorar la seguridad vial en el cruce de la Ruta Nacional 188 y la avenida Rivadavia volvió a instalarse en la agenda, luego de que representantes de la Sociedad de Fomento del barrio Ramón Carrillo mantuvieran una reunión con autoridades de Vialidad Nacional en San Nicolás.

Sin embargo, más allá del compromiso asumido por el organismo para analizar alternativas que permitan reducir el riesgo en ese sector, uno de los aspectos que más malestar generó entre los fomentistas fue la falta de acompañamiento institucional de Junín.

Mientras otros municipios llegaron a la audiencia con concejales, legisladores provinciales y funcionarios respaldando sus pedidos, la delegación juninense estuvo integrada únicamente por representantes de la comisión fomentista y la Federación de Sociedades de Fomento.

La comparación surgió durante el propio encuentro. Según explicó Marcelo Plouganou, primer vocal de la entidad, General Villegas logró instalar con mayor fuerza su proyecto gracias al respaldo político que acompañó el reclamo.

En contraste, los representantes de Junín señalaron que ninguna autoridad municipal ni integrantes del Concejo Deliberante participaron de la reunión para respaldar una problemática que afecta diariamente a cientos de vecinos.

Ese dato no pasó inadvertido entre los fomentistas, especialmente porque en otras oportunidades el Municipio sí desplegó un fuerte acompañamiento institucional cuando se trató de otros reclamos vinculados a la ciudad. La ausencia en una reunión considerada estratégica para avanzar sobre una obra de seguridad vial fue interpretada por varios vecinos como una oportunidad desaprovechada para fortalecer el pedido ante Nación.

Un reclamo que lleva años

La secretaria de la Sociedad de Fomento, Claudia Mango, recordó que la comisión trabaja sobre este tema desde 2022, cuando presentó un expediente solicitando la construcción de dársenas, una rotonda, mejor iluminación y otras intervenciones para ordenar el tránsito.

Antes del encuentro en San Nicolás también enviaron notas al intendente, al Concejo Deliberante y a Vialidad Nacional solicitando apoyo para la gestión.

Durante la audiencia expusieron material audiovisual y documentación para demostrar la peligrosidad del lugar. Explicaron que el tránsito pesado fue desviado hacia la Ruta 188, incrementando notablemente la circulación, mientras que la presencia de un cinemómetro provoca que muchos vehículos disminuyan la velocidad antes del radar y luego aceleren nuevamente al atravesar el cruce con Rivadavia.

A eso se suma la dificultad para ingresar y salir del barrio, el movimiento permanente de camiones, la cercanía con la clínica La Pequeña Familia y la circulación diaria de niños que cruzan la ruta para asistir a actividades deportivas en el Círculo Policial.

"Para cruzar desde Rivadavia hacia el barrio o viceversa ya no se sabe para dónde mirar", describieron los fomentistas durante la reunión.

Una solución que todavía espera

Desde Vialidad Nacional confirmaron que existe un proyecto para construir una rotonda en ese sector, aunque actualmente no forma parte de la licitación en marcha para la concesión del corredor vial.

Según les explicaron a los vecinos, incorporar esa obra hubiera elevado significativamente los costos previstos para la futura concesión, por lo que quedó fuera de esta etapa.

Pese a ello, el organismo nacional se comprometió a estudiar medidas alternativas que permitan ordenar el tránsito y mejorar la seguridad mientras la obra definitiva continúa sin fecha.

Los representantes barriales se mostraron esperanzados tras el encuentro por la predisposición técnica encontrada en Vialidad Nacional, aunque insistieron en que el reclamo necesita ahora mayor respaldo político e institucional para ganar fuerza.