Tragedia en la Ruta Provincial 14: confirmaron las identidades de las dos víctimas fatales del choque frontal

La Justicia confirmó oficialmente las identidades de las dos personas que murieron en el trágico choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 14 este fin de semana, a la altura del kilómetro 178, en cercanías de la localidad santafesina de Christophersen.

El siniestro se produjo alrededor de las 8:35 e involucró a un Chevrolet Corsa y una Toyota Hilux. Como consecuencia del fuerte impacto, perdieron la vida los ocupantes del automóvil: Aurelio Martín Díaz, de 50 años, con domicilio en General Villegas, y Maricel Betiana Retamoso, de 45 años, domiciliada en Máximo Paz.

En el mismo vehículo viajaba además una adolescente de 16 años, quien sufrió heridas y fue trasladada al Hospital de Venado Tuerto, donde permanece internada.

Por su parte, en la camioneta Toyota Hilux se trasladaban dos hombres, presuntamente vecinos de la zona. Hasta el momento las autoridades no difundieron sus identidades. El conductor quedó imputado por el delito de homicidio culposo, en el marco de la investigación que busca determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la mecánica del accidente fue un choque frontal, aunque las causas que provocaron la colisión todavía no fueron establecidas y son materia de investigación.

La información fue confirmada por fuentes oficiales y difundida por el periodista Alejandro Albornoz Villagra para distritointerior, de la ciudad de Rufino.

Fuente distritointerior