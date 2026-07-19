Preocupa la inseguridad en Junín: en pocas horas hubo robos, allanamientos y varios detenidos

La inseguridad volvió a ocupar el centro de la escena en Junín. En el transcurso de pocas horas se registraron un violento robo en pleno centro, el hurto de un arma de fuego desde una camioneta, un asalto a un comercio y distintos procedimientos por tenencia de estupefacientes. Si bien las investigaciones permitieron detener a los presuntos responsables y recuperar parte de los elementos sustraídos, la sucesión de episodios volvió a encender la preocupación entre vecinos y comerciantes.

El hecho de mayor gravedad ocurrió durante la noche en inmediaciones de avenida Rivadavia y Jean Jaurés. Un joven de 28 años fue sorprendido por dos delincuentes que lo amenazaron, forcejearon con él y finalmente le robaron el teléfono celular y la billetera con dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

Tras la denuncia, el Comando de Patrullas desplegó un operativo cerrojo con el apoyo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Gracias al seguimiento realizado mediante las cámaras de seguridad, los sospechosos fueron localizados en la zona de Roque Sáenz Peña y Pasaje La Porteña, donde finalmente quedaron detenidos.

Los aprehendidos, de 37 y 38 años, tienen domicilio en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Durante la requisa, además, uno de ellos tenía marihuana entre sus pertenencias, por lo que ambos quedaron imputados por robo, mientras que uno de ellos también fue notificado por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFI Nº 1 y la Fiscalía Especializada en Estupefacientes.

Otro de los casos que movilizó a la Policía fue el hurto de una pistola semiautomática Taurus PT-915 calibre 9 milímetros, sustraída del interior de una camioneta estacionada sobre calle Narbondo, a metros de Aparicio.

La investigación, desarrollada por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera, permitió identificar al presunto autor mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas sobre las calles Necochea y Pringles.

Los procedimientos culminaron con el recupero del arma robada, su cargador y cuatro municiones intactas. Además, los efectivos secuestraron una segunda pistola calibre .22 sin numeración visible, un cargador y municiones calibre 9 milímetros. Los moradores de ambas viviendas quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de hurto y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

La ola de hechos delictivos también alcanzó a un comercio gastronómico. Un hombre de 40 años fue detenido acusado de haber robado distintos productos de la fiambrería Picadelli, ubicada en la esquina de avenida Rivadavia y Falucho.

Tras la denuncia del comerciante, el GTO de la Comisaría Segunda identificó al sospechoso mediante registros del COM y cámaras privadas. Con una orden de allanamiento de urgencia, los efectivos ingresaron a una vivienda de calle Batilana, donde detuvieron al imputado, recuperaron la totalidad de la mercadería sustraída y secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado al momento del robo.

En otro procedimiento, realizado durante recorridas preventivas de la madrugada, personal del Comando de Patrullas interceptó a un hombre de 34 años que llevaba entre sus pertenencias un envoltorio con marihuana. La sustancia fue secuestrada y el individuo quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Estupefacientes.

Los resultados de los operativos permitieron esclarecer varios de los hechos y concretar detenciones, aunque el balance de la jornada vuelve a mostrar un escenario que preocupa a la comunidad. Robos violentos en la vía pública, ataques contra comercios, circulación de armas ilegales y la participación de delincuentes provenientes de otros distritos reflejan una problemática que continúa afectando a Junín y que mantiene el reclamo de los vecinos por mayores medidas de prevención y seguridad.