Informe de la UNLP: Junín creció apenas un 4% y quedó detrás de la mayoría de los municipios de la región

Un informe elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) mostró que Junín tuvo un desempeño discreto durante 2025 en materia de actividad económica, al registrar un crecimiento real del 4% en el valor agregado de sus principales cadenas productivas.

El estudio analizó el comportamiento de 63 cadenas productivas en los 135 municipios bonaerenses y concluyó que la provincia creció en promedio un 2,6% durante 2025, luego de dos años consecutivos de retroceso. En total, 120 municipios cerraron el año con variaciones positivas.

Sin embargo, al comparar los municipios de la región, Junín aparece relegado. Con un incremento del 4%, se ubicó en el 10° puesto entre los 17 distritos analizados, lejos de los municipios que lideraron el crecimiento.

El ranking regional quedó conformado de la siguiente manera:

Carlos Tejedor: 26,00% Rivadavia: 14,99% Florentino Ameghino: 13,33% Pehuajó: 11,21% General Pinto: 9,23% General Villegas: 8,08% Trenque Lauquen: 8,08% Nueve de Julio: 6,75% General Arenales: 5,40% Junín: 4,00% Lincoln: 4,11% Leandro N. Alem: 3,65% Chivilcoy: 3,59% Chacabuco: 3,46% Bragado: 1,32%

Si bien Junín superó el promedio provincial, quedó muy por detrás de otros municipios del noroeste bonaerense, donde el impulso de la cadena del maní explicó buena parte del crecimiento económico. En las ciudades costeras, en tanto, el dinamismo estuvo vinculado al comercio y al turismo.

A nivel provincial, las actividades que más contribuyeron a la recuperación fueron el comercio, los servicios financieros, el turismo y la construcción. En contrapartida, la industria manufacturera volvió a ser el sector más afectado, con caídas en ramas vinculadas a los bienes de capital, la industria textil, los productos químicos de consumo y el caucho.

El informe de la UNLP refleja así un escenario de recuperación desigual entre los municipios bonaerenses, con Junín mostrando un crecimiento positivo, aunque sin lograr acompañar el ritmo de expansión que registraron varios de sus vecinos de la región.