La municipalidad prepara un operativo especial para los festejos de la Selección: Cortes de tránsito y prohibiciones

Ante la posibilidad de un nuevo título de la Selección Argentina, la Municipalidad de Junín difundió una serie de recomendaciones y medidas de seguridad para quienes participen de los festejos en el centro de la ciudad.

Desde el Ejecutivo local informaron que se implementarán cortes de tránsito en el perímetro donde se concentrarán los hinchas y aclararon que no estará permitido el ingreso de autos, motos ni camionetas al sector de la celebración.

Asimismo, solicitaron a los vecinos que viven dentro del área afectada retirar sus vehículos con anticipación y evitar dejarlos estacionados sobre la vía pública, además de respetar las indicaciones del personal de Tránsito y Seguridad que participará del operativo.

En paralelo, el Municipio lanzó una campaña de concientización para promover festejos responsables y el cuidado de los espacios públicos.

"La mejor manera de honrar a la Selección es parecernos a ella. Ellos juegan en equipo. Nosotros celebramos en equipo", señala una de las piezas difundidas en redes sociales.

La campaña también invita a preservar las calles, plazas y demás espacios comunes para que la celebración pueda ser disfrutada por todos los vecinos.