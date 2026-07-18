El SEC inauguró Integra, un nuevo centro de bienestar y servicios para afiliados y la comunidad

Con un acto de inauguración, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín puso en marcha Integra, un nuevo espacio concebido para ampliar y centralizar la prestación de servicios destinados tanto a sus afiliados como a la comunidad.

El inmueble, adquirido por la organización el año pasado, será el núcleo administrativo del nuevo sistema prestacional impulsado por el gremio. Desde allí se coordinarán las distintas acciones y servicios que buscan fortalecer el acceso a la salud, el bienestar y otros beneficios.

Durante la presentación, el secretario general del SEC, Federico Melo, destacó que el proyecto surge como una respuesta a las necesidades actuales y explicó que Integra apunta a brindar una propuesta integral que combine atención médica, prevención y acompañamiento para las familias.

El nuevo espacio reunirá consultas médicas, atención odontológica, salud mental, nutrición y otras especialidades, con el objetivo de facilitar el acceso a distintos servicios en un mismo lugar y promover una mirada integral sobre el bienestar.

Uno de los principales ejes del programa es su esquema de membresías, encabezado por la modalidad "90", que se presenta como una propuesta de acceso totalmente gratuito. Esta opción permite que cualquier persona pueda registrarse sin costo y acceder de manera inmediata a beneficios vinculados con farmacias, hotelería turística y servicios ópticos. A su vez, el sistema se complementa con las modalidades "180" y "360", destinadas a quienes buscan una cobertura más amplia. En este último caso, la membresía tiene un valor mensual de 30.000 pesos e incorpora prestaciones adicionales como servicios estéticos, masajes, podología y el acceso a infraestructura recreativa, entre ella salones de eventos, natatorios y colonias de verano.

Las oficinas administrativas comenzarán a atender al público desde el próximo lunes. Allí los interesados podrán recibir asesoramiento personalizado, conocer el alcance de los servicios y gestionar su incorporación al nuevo sistema.

En el marco de la inauguración, el sindicato también anunció un plan exclusivo para afiliados que permitirá acceder a lotes en el proyecto Don Félix, ubicado sobre la avenida de Circunvalación, mediante un sistema de 60 cuotas fijas y sin interés, una iniciativa orientada a facilitar el acceso a la tierra para los trabajadores mercantiles.