Junín reguló las plataformas de transporte: Burgos destacó el consenso alcanzado en el Concejo

El Honorable Concejo Deliberante de Junín aprobó la ordenanza que establece el marco regulatorio para el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte en la ciudad, luego de un amplio proceso de trabajo legislativo que contó con el aporte y el consenso de todos los bloques políticos.

La nueva normativa representa un paso importante para adecuar la legislación local a una realidad que ya existe, brindando seguridad jurídica a usuarios, conductores y al propio Estado, mediante reglas claras para el funcionamiento de este tipo de servicios.

El concejal Fernando Burgos destacó especialmente el trabajo realizado por el cuerpo deliberativo y sostuvo que "esta ordenanza es el resultado del diálogo, del estudio y de la búsqueda de consensos. Durante meses analizamos antecedentes de otras ciudades, escuchamos distintas posiciones y mantuvimos reuniones con taxistas, remiseros y otros actores vinculados a la actividad para construir una norma equilibrada".

"El Concejo Deliberante demostró que puede anticiparse o aggionarse a los cambios que vive la sociedad y construir respuestas concretas para los vecinos. Ese es el rol que debemos cumplir como representantes de la comunidad", afirmó el edil de Fuerza Patria.

Entre los principales aspectos de la ordenanza, se establece por primera vez un marco legal para las plataformas digitales de transporte, fijando requisitos específicos para los vehículos y los conductores.

La normativa exige que las unidades cuenten con Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, seguros obligatorios e identificación municipal mediante una oblea con código QR, además de establecer que los conductores deberán estar debidamente identificados, contar con licencia profesional y acreditar domicilio o residencia efectiva en Junín, favoreciendo así el trabajo de vecinos de la ciudad.

Asimismo, garantiza condiciones de mayor equidad para el sector, al permitir que taxis y remises también puedan utilizar plataformas digitales si así lo desean, evitando situaciones de competencia desleal.

La ordenanza también protege al transporte público habilitado al establecer que los vehículos de plataformas no podrán utilizar las paradas exclusivas destinadas a taxis y remises, al tiempo que preserva plenamente las facultades de control, fiscalización e inspección del Municipio.

En ese sentido, se incorpora un régimen progresivo de sanciones, que contempla apercibimientos, multas e incluso la inhabilitación para quienes incumplan las disposiciones de la norma.

"Esta discusión nunca fue estar a favor o en contra de las plataformas digitales. Se trata de entender que la tecnología avanza y que el Estado tiene la responsabilidad de generar reglas claras, garantizar la seguridad de los usuarios y brindar igualdad de condiciones para todos los trabajadores", expresó Burgos.

Finalmente, el concejal señaló que la ordenanza constituye el primer paso hacia una regulación más amplia de la economía de plataformas.

"Esta norma no es un punto de llegada, sino el comienzo de un camino que seguramente deberá seguir perfeccionándose. En los próximos años tendremos que avanzar también sobre otras actividades que hoy funcionan mediante plataformas digitales, como la mensajería, el reparto, distintos servicios y nuevas modalidades de comercio. El desafío será acompañar esos cambios con normas modernas que protejan tanto a quienes trabajan como a los usuarios", concluyó.