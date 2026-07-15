Ruta 50 cortada: volcó un camión cerealero en el tramo entre Vedia y General Arenales

Un fuerte accidente vial mantuvo interrumpido el tránsito de manera total sobre la Ruta Provincial N° 50 durante las primeras horas de este miércoles. El hecho se produjo en el tramo que conecta las localidades de Vedia y General Arenales, puntualmente a la altura del kilómetro 595, tras el vuelco de un camión de gran porte que transportaba cereal.

El siniestro se registró alrededor de las 06:00 hs, cuando, por causas que aún se intentan establecer, el conductor de un camión con acoplado perdió el control del vehículo, lo que derivó en el vuelco accidental sobre la calzada. Afortunadamente, el chofer del transporte —un hombre oriundo de la localidad de Intendente Alvear, provincia de La Pampa— no sufrió heridas de gravedad y resultó ileso.

Calzada bloqueada y desvíos preventivos

Debido a la magnitud del impacto, la Ruta 50 permaneció completamente obstruida durante varias horas. El acoplado y el chasis del camión siniestrado quedaron cruzados sobre la cinta asfáltica, a lo que se sumó una gran cantidad de cereal derramado que cubrió por completo ambas manos de circulación, volviendo la superficie altamente resbaladiza y peligrosa.

De manera inmediata, personal de la Policía Comunal y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Vedia se hicieron presentes en el lugar para asistir en la emergencia, señalizar la zona y coordinar los desvíos del tránsito hacia caminos alternativos para evitar males mayores en una hora de visibilidad reducida por la niebla y la madrugada.

Finalmente, tras un intenso operativo de limpieza de la calzada y la remoción del pesado vehículo mediante el uso de maquinarias especiales, las autoridades viales informaron que la ruta fue completamente liberada al tránsito en horas del mediodía, normalizándose la circulación en toda la región de manera segura.