"Calor sí, riesgos no": Bomberos de Junín difunden recomendaciones clave para el uso seguro de estufas a leña

Frente a las bajas temperaturas de la temporada invernal, el Cuartel de Bomberos de Junín, dependiente de la Dirección de Bomberos y la Superintendencia de Seguridad Siniestral, lanzó una campaña de concientización comunitaria bajo la premisa "Calor sí, riesgos no". El objetivo es brindar pautas sencillas y efectivas para evitar principios de incendio y accidentes hogareños derivados del uso de estufas a leña y hogares abiertos.

Para disfrutar de un ambiente calefaccionado cuidando la salud de toda la familia, los especialistas recomiendan seguir estrictamente las siguientes medidas de prevención:

Calidad de la leña: Utilizar siempre madera seca y que se encuentre en buen estado. La leña húmeda o verde genera una mayor acumulación de residuos de alquitrán y hollín en los conductos, incrementando el riesgo de obstrucción y fuego en las chimeneas.

Distancia de seguridad: Mantener la estufa lo suficientemente alejada de cortinas, sillones, alfombras u otros muebles inflamables para evitar que la radiación térmica o una eventual chispa inicien una combustión.

Limpieza periódica: Limpiar el caño de salida de humos de manera regular. La acumulación de hollín obstruye el tiraje e impide la correcta evacuación de los gases hacia el exterior.

Ventilación permanente: Ventilar los ambientes de manera regular, incluso durante las jornadas más frías. La renovación de aire es indispensable para evitar la concentración peligrosa de gases nocivos como el monóxido de carbono.

No sobrecargar: Controlar la cantidad de madera introducida. No sobrecargar el equipo para evitar que las llamas sobrepasen la capacidad de la cámara de combustión.

Protección del suelo: Colocar una base o pantalla protectora incombustible en la parte frontal de la estufa para evitar que las chispas o las brasas que caigan puedan entrar en contacto con el suelo o alfombras.