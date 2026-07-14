España impuso su fútbol y está en la final

España impuso su fútbol de toque en Dallas, minimizó a Francia y accedió a la final de la Copa del Mundo luego de vencer dos a cero con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

La primera semifinal del mundial tuvo un protagonista excluyente que fue España porque en las dos posturas la del equipo de Luis de la Fuente prevaleció desde el inicio del juego. Si bien a ambos les costó generar situaciones de gol, los españoles lograron jugar a través de la posesión de la pelota para atacar y defenderse con ella. Así, evitó las transiciones de los franceses y a los 22 aprovechó una ingenuidad de Digné que no vio venir a Yamal y lo derribó dentro del área. Oyarzabal anotó de penal y con el uno a cero, la Roja se sintió aún más confiada en su juego mientras los galos lucían impotentes corriendo detrás de la pelota.

A la supremacía de la tenencia de la pelota y el resultado le faltaba una buena jugada que sentenciara la historia y esa acción llegó a los 13 de la segunda parte con una sucesión de toques que culminó con una ruptura de Pedro Porro. El lateral utilizó el descenso de Olmo para tirar una pared y caer detrás de la defensa, enfrentar a Maignan y definir al primer palo.

Le Blue parecía dormida ante la circulación de pelota del rival y recién en los últimos diez sacó la rebeldía tardía para llegar con tiros de media distancia que Simón resolvió sin problemas para sellar el pase a la segunda final de la historia para su selección.

Foto: FIFA.