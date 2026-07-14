La Laguna de Gómez propone un “viaje en el tiempo” con un circuito de turismo científico y paleontológico

El Parque Natural Laguna de Gómez será escenario de una novedosa propuesta que combinará turismo, ciencia y patrimonio con el lanzamiento del circuito "Un viaje en el tiempo", una experiencia pensada para que vecinos y visitantes conozcan la riqueza paleontológica y ambiental de la región de una manera didáctica e interactiva.

La actividad se realizará el jueves 23 de julio y tendrá una duración aproximada de dos horas. Para facilitar la participación, se organizaron dos recorridos guiados: el primero comenzará a las 14 y el segundo a las 15.30. La propuesta está destinada a niños a partir de los 8 años —que deberán asistir acompañados por un adulto— y también a personas mayores interesadas en la historia natural del lugar.

El circuito comenzará en el Centro de Interpretación Turística del Parque Natural Laguna de Gómez. Desde allí, los participantes recorrerán distintos puntos del predio donde especialistas explicarán las características geológicas de las barrancas del Río Salado, la fauna que habita actualmente el entorno y la evolución del paisaje a lo largo de miles de años.

Uno de los momentos centrales del recorrido estará dedicado a la megafauna que pobló la región durante el Pleistoceno. Mediante explicaciones y actividades participativas, se abordará cómo vivían estos grandes mamíferos, las posibles causas de su extinción y los cambios ambientales que transformaron el territorio hasta la actualidad.

El itinerario también incluirá una parada para interpretar el relieve hídrico y comprender la importancia del sistema natural de la Laguna de Gómez y del Río Salado dentro del ecosistema regional.

La experiencia finalizará en el Museo Legado del Salado (MUMPA), donde los asistentes podrán observar fósiles originales del Pleistoceno que forman parte del patrimonio paleontológico local, reforzando el vínculo entre la ciencia y la historia de la región.

Como parte de la propuesta, cada participante recibirá un kit educativo compuesto por un mapa del recorrido, una guía de campo, material informativo y stickers conmemorativos de la jornada.

Desde la organización recordaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron realizar la inscripción con anticipación para asegurar un lugar en esta iniciativa que busca acercar el conocimiento científico a la comunidad y poner en valor uno de los principales patrimonios naturales de Junín.