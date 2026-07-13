Recuperaron un arma robada y secuestraron otra sin numeración en operativos simultáneos

Una exhaustiva investigación policial encabezada por el personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Junín Primera, con el soporte tecnológico del Centro de Operaciones y Monitoreo, permitió el total esclarecimiento de un hurto ocurrido en horas de la tarde en las inmediaciones de la calle Narbondo, a escasos metros de Aparicio.

El hecho delictivo se desencadenó cuando el propietario de una camioneta sorprendió a un sujeto en el momento exacto en que salía del interior de su vehículo. El delincuente se dio a la fuga a pie de inmediato, logrando sustraer de la guantera del rodado una pistola semiautomática Taurus PT-915 calibre 9 milímetros.

A partir de la denuncia formal, los investigadores iniciaron un minucioso análisis de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. El rastreo de los videos permitió establecer el recorrido del sospechoso y determinar de forma fehaciente su identidad, aportando las pruebas necesarias para que la Justicia otorgara dos órdenes de allanamiento simultáneas.

Los operativos se concentraron de manera estratégica en dos domicilios particulares ubicados sobre la calle Necochea al 1400 y la calle Pringles al 1400 aproximadamente. Al ingresar a las propiedades, los efectivos policiales obtuvieron resultados sumamente positivos para la causa.

En el despliegue se logró recuperar la pistola Taurus PT-915 calibre 9 milímetros robada, la cual se encontraba oculta junto a su cargador y cuatro municiones intactas. Asimismo, los uniformados hallaron un arma no declarada: una pistola calibre .22 marca Pieper que presentaba la numeración limada y carecía de visibilidad, acompañada por una caja con un peine cargador de diez municiones calibre 9 milímetros.

Ante el hallazgo del armamento, los moradores de ambas viviendas fueron arrestados en el acto y trasladados de inmediato a la dependencia de la Comisaría Junín Primera. Los implicados quedaron formalmente procesados y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 del Departamento Judicial Junín, donde enfrentarán actuaciones legales bajo las carátulas de hurto y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.