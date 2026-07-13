Narcotráfico en Junín: bicipolicías desbarataron un "delivery" de drogas y detuvieron a dos jóvenes

Personal de la Unidad de Prevención de la Policía Local, perteneciente al grupo de Bicipolicías, desbarató este jueves un esquema de comercialización de estupefacientes que operaba bajo la modalidad de reparto a domicilio en la ciudad bonaerense de Junín. El procedimiento se desencadenó cuando los efectivos interceptaron un automóvil Volkswagen Gol Trend de color blanco en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Arias, en el cual se desplazaban tres personas masculinas.

Durante la requisa de habitáculo, los agentes policiales hallaron múltiples envoltorios que contenían dosis individuales de cocaína y marihuana fraccionadas para su comercialización directa, además de una importante suma de dinero en efectivo en billetes de distinta denominación. Ante el hallazgo del material ilícito, los uniformados procedieron al secuestro inmediato del vehículo por disposición de las autoridades judiciales competentes.

El operativo culminó con la aprehensión de dos de los ocupantes del automóvil, jóvenes de 22 y 23 años de edad, quienes fueron trasladados a la sede de la Comisaría Primera de Junín. La causa quedó radicada bajo la carátula de infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes número 23.737, con la intervención directa de la Fiscalía Especializada en Estupefacientes correspondiente al Departamento Judicial de Junín.