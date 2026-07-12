Agustín Roca celebró sus 138 años con una multitudinaria fiesta popular

Agustín Roca celebró este fin de semana su 138° aniversario con una importante convocatoria de vecinos y visitantes de toda la región, en una jornada que combinó tradición, cultura, gastronomía y el impulso a la producción local.

Las actividades comenzaron con el acto protocolar y continuaron durante toda la tarde con espectáculos artísticos, una feria de emprendedores y un patio gastronómico que tuvo como protagonistas a los tradicionales fiambres de producción local, uno de los sellos distintivos de la localidad.

Desde el Gobierno de Junín destacaron la importancia de acompañar este tipo de celebraciones, que fortalecen la identidad de los pueblos del partido y generan oportunidades para el desarrollo económico y turístico.

El intendente Juan Fiorini participó de los festejos y resaltó el valor histórico de la fecha. “Es muy importante celebrar un aniversario más, el número 138, que representa muchísimo tiempo de historia, de identidad y de trabajo de muchas instituciones que han puesto el hombro para que esta localidad crezca y tenga todo lo que hoy se puede disfrutar”, expresó.

Además, valoró el trabajo realizado por la delegación municipal y el carácter regional que adquiere cada edición de la fiesta. “Queríamos estar presentes y acompañar a la delegación, que es la organizadora y que mantiene durante todo el año la localidad en condiciones, brindando los servicios del municipio para todos los vecinos. Esta jornada siempre es un punto de encuentro para muchos juninenses y personas de la región que nos visitan”, señaló.

Por su parte, la delegada de Agustín Roca, Evelina Bustamante, manifestó su emoción por la participación de la comunidad en los festejos. “Año tras año esto es más emocionante. La población se junta para dejar lindo el pueblo y recibir a toda la gente de la mejor manera”, afirmó.

Asimismo, destacó el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a los habitantes de la localidad. “Nos gusta mucho que nos visiten y el aniversario siempre es una fiesta de orgullo y de pertenencia. Esto es como el cumpleaños de cada uno de los roquenses”, sostuvo.

La celebración también tuvo un importante impacto para los emprendedores y comerciantes que participaron de la feria, quienes encontraron en el evento una oportunidad para mostrar sus productos y fortalecer sus actividades.

Entre ellos estuvo Paulo Tomeo, creador del emprendimiento “El poder de las piedras”, quien destacó el valor de estos encuentros. “Trabajo mucho con las ferias y me encantan los aniversarios del pueblo por todo ese ritual de festejo que se genera con la gente y las comunidades vecinas”, comentó.

También participó Francisco Ramírez, responsable de la veterinaria “El Refugio”, un emprendimiento recientemente inaugurado en la localidad. “Estamos muy contentos. Este pueblo nos permitió abrir nuestro emprendimiento y nos recibió con los brazos abiertos. Todos los habitantes nos han tratado muy bien”, expresó.

Desde Tigre llegó Juan Carlos, quien desde hace años participa de las celebraciones de Agustín Roca. “Venimos a disfrutar y a trabajar. Es una oportunidad para encontrarnos con vendedores amigos de distintos lugares y con clientes que siempre vuelven a comprarnos. La gente es muy linda y el público siempre responde muy bien”, señaló.

Por último, Cristina, representante de Fiambres Belossi, remarcó la importancia de sostener este tipo de eventos para la comunidad. “Para nosotros es muy importante participar de todas las fiestas del pueblo. Como somos una familia de acá, valoramos muchísimo que se hagan este tipo de actividades en nuestro lugar”, afirmó.

De esta manera, Agustín Roca volvió a celebrar un nuevo aniversario reafirmando su identidad, su historia y el compromiso de una comunidad que año tras año convierte esta fecha en una verdadera fiesta popular.