Miles de juninenses coparon el centro para celebrar la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Junín. Apenas finalizó el partido, miles de vecinos se concentraron espontáneamente en el centro de la ciudad para celebrar un nuevo paso del equipo nacional en la Copa del Mundo.

Como ya es una tradición después de cada triunfo importante de la Scaloneta, los festejos tuvieron como epicentro la zona de la plaza 25 de Mayo y las principales avenidas céntricas. Familias, grupos de amigos y jóvenes se acercaron con banderas, camisetas, bombos y bocinazos para compartir la alegría por una nueva victoria argentina.

Entre cánticos, banderas celestes y blancas y un clima de entusiasmo, la celebración se extendió durante varias horas y volvió a demostrar la pasión futbolera de los juninenses, que ahora esperan con ilusión el próximo compromiso de la Selección en busca de un lugar en la final del Mundial 2026.