Accidente fatal en la Ruta 188: un hombre murió tras un choque frontal entre una camioneta y un camión

Un trágico accidente de tránsito interrumpió la jornada sobre el kilómetro 112 de la Ruta Nacional 188, dejando como saldo el fallecimiento de un conductor de 63 años. La víctima fatal fue identificada como Ricardo Mengoni, un conocido vecino oriundo de la ciudad de Rojas. Por causas que la justicia penal y los peritos mecánicos intentan establecer, el siniestro vial se produjo cuando la camioneta Chevrolet Silverado que guiaba Mengoni impactó contra un camión de gran porte.

El otro vehículo involucrado en el hecho fue un camión Scania, modelo R410, el cual circulaba en sentido Rojas-Junín bajo el mando de un chofer de 51 años, quien afortunadamente resultó ileso tras la fuerte colisión. Debido a la gravedad del impacto y las características del transporte de carga, el tránsito en la zona debió ser asistido de inmediato por el personal policial y los servicios de emergencia de la región.

El operativo en el lugar del hecho requirió un despliegue especial y minucioso debido a que el camión transportaba gas licuado de petróleo. Ante el riesgo inminente que representa este tipo de carga peligrosa, se solicitó la presencia urgente de los efectivos de la Policía Ecológica junto a los peritos de la Policía Científica. Los especialistas trabajaron exhaustivamente en la zona de banquinas y asfalto para asegurar el perímetro, descartar fugas del combustible gaseoso y realizar las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del fatal accidente.