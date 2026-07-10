Tres muertos en un brutal choque múltiple en la ruta 7 a la altura de San Andrés de Giles

Una verdadera tragedia vial se registró este viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 7, donde un violento accidente que involucró a tres vehículos particulares se cobró la vida de tres personas. El siniestro ocurrió precisamente a la altura del kilómetro 120, dentro de la jurisdicción del partido de San Andrés de Giles, y generó una fuerte conmoción en toda la región debido a la magnitud del impacto.

De acuerdo con las primeras informaciones, el accidente se habría provocado de esta manera: Dos vehículos van con sentido Giles – Carmen de Areco y el que va atrás le pega en la parte trasera del que va adelante, este pierde el control y se cruza de carril y un auto que venía . con sentido Carmen – Giles, lo impacta de lleno. El que se cruza, que venían 4 personas – una de ellas un menor-, termina volcado y tres fallecen en el lugar y la única de sexo femenino fue traslada. (fuente lanoticia1)

Como consecuencia directa de la brutal colisión en cadena, tres personas fallecieron en el acto dentro del habitáculo de uno de los automóviles. Fuentes policiales confirmaron que todas las víctimas fatales eran oriundas del partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense, y se encontraban transitando por la autovía al momento del fatídico hecho.

Por otra parte, el choque dejó un saldo de varios heridos con lesiones de distinta consideración. Las ambulancias del sistema de emergencias médicas acudieron de inmediato para asistir a los sobrevivientes, quienes fueron derivados de urgencia hacia los hospitales municipales de San Andrés de Giles y de Carmen de Areco, donde permanecen internados bajo observación y con pronóstico reservado.

En el lugar del siniestro se desplegó un intenso operativo de rescate y ordenamiento que contó con la participación de los Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles, dotaciones de bomberos de Carmen de Areco, personal de salud pública y efectivos de la policía vial. Debido al trabajo de los peritos científicos y a la remoción de las carrocerías destruidas sobre el asfalto, el tránsito vehicular en ese tramo de la ruta sufrió severas demoras y debió ser asistido por las autoridades para evitar nuevos accidentes.