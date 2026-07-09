Récord y soberanía: el impacto económico detrás del gasoducto que cambió la matriz argentina

En el Día de la Independencia, el Frente Renovador destacó el tercer aniversario de la puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (ahora denominado "Perito Moreno"), una de las obras estratégicas impulsadas por Sergio Massa y su equipo durante su gestión al frente del Ministerio de Economía. Inaugurado el 9 de julio de 2023, el gasoducto marcó un punto de inflexión para la soberanía energética de Argentina. Con una inversión de USD 2.300 millones, la obra ya generó un ahorro acumulado de USD 9.122 millones para el país, consolidándose como una de las inversiones de infraestructura con mayor impacto económico y estratégico de los últimos años.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner cambió para siempre la matriz energética del país al conectar Vaca Muerta con el corazón de la Argentina. Ejecutado en un tiempo récord de apenas 302 días y con el 81% de la obra realizada por la industria nacional, su construcción sintetizó un modelo de desarrollo basado en la planificación, la producción y el fortalecimiento de las capacidades energéticas de la Argentina.

En estos tres años, el gasoducto inyectó 17.000 millones de metros cúbicos de gas a la red y permitió reemplazar costosas importaciones de GNL, gasoil, gas boliviano, fueloil y energía comprada a Brasil y Uruguay. Al mismo tiempo, llevó gas más económico a millones de hogares, redujo los costos energéticos de la industria y fortaleció la competitividad del entramado productivo nacional, generando beneficios concretos para las familias, empresas y PyMEs.

La obra es una muestra concreta de lo que puede lograr una política pública con planificación, decisión y capacidad de gestión. Bajo el liderazgo de Sergio Massa, esta obra estratégica permitió avanzar hacia una mayor soberanía energética, potenciar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar miles de puestos de trabajo, demostrando que invertir en infraestructura es invertir en crecimiento, producción y futuro para la Argentina.