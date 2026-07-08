El femicida de Junín podría haber estado preso por pedofilia

El viernes 3 de este mes, cinco días atrás, la DUOF Junín de la Policía Federal allanó su casa en la calle Almafuerte, la misma que allanaron autoridades provinciales en el día de hoy para encontrar unas cartas donde detallaba su plan asesino. El hombre de 36 años, albañil de oficio era el blanco de una causa que investiga el Juzgado de Garantías. La calificación: averiguación de ilícito. El presunto delito: grooming.

Así, la Federal entró a su casa para secuestrar un pendrive, una computadora y un celular, que podrán ser peritados. Según fuentes del caso, se descubrió que también habría descargado pornografía infantil desde su dirección IP.

Bonafe estuvo presente durante el allanamiento. Sin embargo, la DUOF Junín no lo arrestó: el juzgado del caso no emitió orden de detención alguna manifiets el portal de noticias infobae Es decir, podría haber estado detenido al momento de cometer el brutal femicidio de Mercedes Errapán, durante la madrugada de este miércoles, si es que es culpable.

Ademá según detalla en citado medio informativo, según fuentes provinciales. Bonafe registraba una lista de denuncias por lesiones leves y violencia de género, radicadas en los últimos cuatro años por compañeras de trabajo y familiares.

Nota infobae