Petrecca en modo campaña: Respaldó el rumbo de Milei, pero pidió mayor alivio fiscal y apoyo a la industria

El senador provincial y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, dejó al descubierto las tensiones que atraviesan al PRO frente al Gobierno de Javier Milei. Aunque ratificó el respaldo de su espacio a las reformas impulsadas por el Presidente, cuestionó la falta de respuestas para la industria, el comercio y las familias, y advirtió que las promesas de alivio fiscal todavía no se concretaron.

En declaraciones a Infobae, Petrecca volvió a ponerse el traje de candidato, y al igual que lo hizo en 2025, donde apuntó contra el gobierno nacional por los "ingresos de miseria" de los jubilados, ahora respaldó al gobierno nacional pero con reparos. Sostuvo que existe "mucha preocupación" entre los sectores productivos "con poco acompañamiento del Estado nacional y también del Estado provincial". Y afirmó que el Gobierno libertario mantiene una deuda con la economía real.

"Esto es una deuda del Gobierno. Prometió mejorar, prometió alivio fiscal y eso no se está viendo. Hay mucha presión fiscal", señaló el legislador.

Aun así, evitó romper con la administración nacional y diferenció el rumbo macroeconómico de su impacto cotidiano. "La parte macro del Gobierno nacional está dando el camino que creo que es el correcto, pero esto no está aún llegando a la gente, no está llegando a las familias", expresó.

Petrecca también se refirió a la apertura económica y planteó que el proceso debe ir acompañado de políticas para el aparato productivo. "No puede haber una economía cerrada, tiene que haber una economía abierta. Ahora, no podés abrir indiscriminadamente sin un seguimiento o un control. Hace falta un acompañamiento de mucho sector industrial que lamentablemente está pasando por un mal momento", sostuvo.

En la misma línea, remarcó que las empresas deben adaptarse a las nuevas condiciones, aunque consideró que el Estado no puede desentenderse de ese proceso. "Los industriales tienen que transformarse o reconvertirse, pero no podés dejarlos solos. Yo creo que hay una función también del Estado de acompañamiento", afirmó.

Pese a las críticas, el exintendente de Junín reivindicó el respaldo que el PRO le brindó a Javier Milei desde el inicio de su gestión. "Se acompañó el cambio que en su momento propuso Javier Milei. Y no solamente en el ballotage, sino acompañando con reformas muy importantes que también el Presidente ha puesto en el Congreso y el PRO ha estado ahí acompañando", indicó.