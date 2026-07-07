“Terrible helada”: Intendentes bonaerenses multiplican reclamos y campañas ante el avance contra la Zona Fría en el Senado

Las bajas temperaturas registradas en el interior de la provincia de Buenos Aires encendieron las alarmas de los mandatarios municipales, quienes decidieron profundizar su estrategia ante el inminente debate en la Cámara alta. El oficialismo nacional busca modificar el régimen actual de Zona Fría para restringir los beneficios masivos creados en 2021, una medida que podría impactar negativamente en el bolsillo de más de un millón de hogares bonaerenses distribuidos en 94 distritos.

En la primera línea de la resistencia digital se ubicó el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro, quien lanzó una innovadora convocatoria ciudadana para que los vecinos publiquen fotos y videos que expongan la magnitud de las heladas locales. Con esta iniciativa, que cuenta con el aval político del gobernador Axel Kicillof, Succurro busca interpelar directamente a los senadores nacionales de otras provincias para que reflexionen antes de emitir su voto. "Siete grados bajo cero en Salliqueló, tremenda helada. No rompan el voto de confianza que les dieron sus distritos y sus provincias. Voten a favor de la gente, piensen en las personas mayores, en los niños y en las familias más humildes", reclamó el jefe comunal desde sus redes sociales.

Por su parte, el jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, recurrió a las plataformas virtuales para cruzar con dureza la postura de la Casa Rosada y visibilizar el fuerte impacto del clima invernal. "Nieva en la provincia de Buenos Aires y después nos tenemos que bancar que el presidente, calentito desde la Capital, nos diga que no nos corresponde ser zona fría", disparó el mandatario, argumentando la desconexión entre las decisiones gubernamentales tomadas en Buenos Aires y las crudas condiciones climáticas que padece el interior del país.

La confrontación no se limita únicamente al terreno comunicacional de las redes sociales. El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, encabeza la organización de una estrategia legal en representación de varios alcaldes de la región sur de la provincia, advirtiendo públicamente que presentarán amparos ante la Justicia si la ley avanza. "Toman decisiones calentitos en una oficina. Muy linda la foto de la nevada, pero ojalá también la vean los que creen que la Argentina termina donde termina el AMBA. Voy a defender la Zona Fría para Tres Arroyos de todas las maneras posibles", sentenció Garate tras remarcar que el beneficio constituye un derecho básico consolidado a partir de criterios estrictamente meteorológicos.

A este esquema de reclamos se sumaron jefes territoriales como Gustavo Barrera de Villa Gesell y Alejandro Arranz de Monte Hermoso, quienes asistieron formalmente al Congreso de la Nación para entregar petitorios y firmas recolectadas en sus respectivas localidades. En el Palacio Legislativo, Barrera alertó sobre el impacto social inmediato de la medida y advirtió que "la Zona Fría ya no es un privilegio. La situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%". En sintonía, Arranz defendió la continuidad de la normativa y concluyó que "la ley 27.637 no es un privilegio, es una necesidad para las familias, los comercios y las PyMEs. Necesitamos una tarifa justa y acorde a nuestra realidad climática".