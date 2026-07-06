Piden informes por la tasa de alumbrado público y exigen bajarla al 15% para trasladar el ahorro LED a los vecinos

El concejal de Fuerza Patria, Fernando Burgos, presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante para solicitar al Departamento Ejecutivo información detallada sobre la Tasa de Alumbrado Público que pagan los vecinos de Junín y el impacto económico que tuvo la incorporación de luminarias LED en la ciudad.

La iniciativa busca conocer si la importante inversión realizada en la modernización del sistema de alumbrado público, que redujo el consumo de energía y los costos de mantenimiento, se tradujo en un beneficio para los contribuyentes o si, por el contrario, la tasa continuó cobrándose con la misma alícuota del 25%, una de las más altas de la provincia de Buenos Aires.

"Los vecinos tienen derecho a saber si los ahorros que generó la tecnología LED se reflejaron en una disminución de la carga tributaria o si esos recursos tuvieron otro destino", sostuvo Burgos.

A través del proyecto, el bloque de Fuerza Patria solicita que el Municipio informe la cantidad de luminarias LED instaladas, cuánto abonó a EDEN por el servicio de alumbrado público durante los últimos tres años, cuánto recaudó mediante la Tasa de Alumbrado Público y si existió un excedente entre lo efectivamente cobrado y el costo real del servicio.

Además, se requiere que el Ejecutivo remita los estudios técnicos y económicos que justifican mantener una alícuota del 25% y explique por qué la tasa se calcula como un porcentaje del consumo eléctrico de cada usuario. También se solicita copia del convenio vigente entre la Municipalidad y EDEN para el cobro de este tributo.

"Las tasas municipales deben tener una relación razonable con el costo del servicio que financian. Si el costo bajó por la incorporación de tecnología más eficiente, corresponde conocer por qué los vecinos siguen pagando lo mismo", afirmó el concejal.

Finalmente, Burgos señaló que el objetivo del proyecto es fortalecer la transparencia y el control sobre los recursos públicos. "Queremos información clara para determinar si la tasa responde al costo efectivo del servicio o si los vecinos están pagando de más. Esa respuesta la tiene que dar el Municipio", concluyó.