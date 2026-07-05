Brasil busca los cuartos

Continúan en marcha los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá y este domingo habrá dos encuentros: Brasil-Noruega (17 horas) y México-Inglaterra (21); en tanto que el sábado dejó las clasificaciones de Marruecos y Francia.

Los brasileños, que superaron a Japón, saldrán al campo del MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar los octavos ante los noruegos que vienen de dejar en el camino a Costa de Marfil. El encuentro contará con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath y en la previa, Carlo Ancelotti afirmó sugestivamente que “Vinicius y Neymar pueden jugar juntos”.

En el segundo turno de las 21, los mexicanos presentarán nuevamente un Azteca en llamas para recibir a los ingleses que al igual que Argentina cuentan con el aura de Kane, segundo en la tabla de goleadores con cinco. El iraní Alireza Faghani impartirá justicia ante un estadio que tendrá 80.824 espectadores.