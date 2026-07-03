Argentina le ganó a Cabo Verde en un intenso partido por los 16avos

La Selección Argentina derrotó este viernes por 3 a 2 a Cabo Verde en un partido que necesitó del alargue para definirse y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni abrió el marcador en el primer tiempo con un gol de Lionel Messi, quien aprovechó una asistencia de Lisandro Martínez y definió de puntín dentro del área para poner el 1 a 0. Con ese tanto, el capitán argentino volvió a quedar como el máximo goleador del certamen.
Durante gran parte del encuentro, Argentina dominó la posesión y generó las principales situaciones de peligro, aunque no logró ampliar la ventaja antes del descanso.
En el complemento, Cabo Verde llegó al empate a los 15 minutos a través de Deroy Duarte, que definió cruzado ante la salida de Emiliano Martínez. A partir de ese momento, la Selección perdió claridad en ataque y, pese a buscar el triunfo durante el tiempo reglamentario, no consiguió superar nuevamente al arquero Vozinha.
Ya en el alargue, Lisandro Martínez volvió a adelantar a la Albiceleste tras conectar un centro en el segundo palo y vencer al arquero rival con un potente remate. Sin embargo, cuando parecía que el encuentro estaba resuelto, Sidny Cabral marcó el 2 a 2 con un remate al ángulo que volvió a igualar el marcador.
La clasificación argentina llegó en la segunda parte del tiempo suplementario. Tras un tiro de esquina, Cristian “Cuti” Romero ganó de cabeza dentro del área y convirtió el 3 a 2 definitivo para sellar el pase a la siguiente ronda.
Con este resultado, Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá con Egipto en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.
La Selección Argentina derrotó este viernes por 3 a 2 a Cabo Verde en un partido que necesitó del alargue para definirse y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto.