Arata y Burgos presentaron un proyecto para reducir drásticamente la tasa de alumbrado público en Junín

La senadora provincial Valeria Arata y el concejal Fernando Burgos manifestaron su profunda preocupación por el excesivo costo que deben afrontar los vecinos de Junín en concepto de la Tasa de Alumbrado Público. Actualmente, el municipio aplica un cobro del 25% sobre el consumo residencial de energía, consolidándose como una de las cargas tributarias más elevadas de toda la República Argentina.

Ante este escenario que asfixia el bolsillo de las familias juninenses, ambos dirigentes anticiparon que presentarán un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para reducir de manera urgente la alícuota al 15%.

Cabe destacar que antes de la asunción de Pablo Petrecca como intendente municipal, esta tasa ascendía al 18%, pero la iluminación era con lámparas de vapor de sodio y ahora la iluminación es de lámparas led.

Al respecto, la senadora bonaerense Valeria Arata señaló que “el cambio de tecnología en el alumbrado público además de ser un beneficio en la calidad del alumbrado, también tiene que ser un beneficio en materia económica para los vecinos, ya que el consumo es notablemente menor”.

Por su parte, el concejal Fernando Burgos explicó que “las lámparas de led tiene un consumo de entre un 50% y un 70% menor que al sistema anterior. Y además, duplican la vida útil. Por lo tanto, una vez hecha la inversión inicial, el costo de mantenimiento es sumamente inferior, porque el consumo es menor y la vida útil es mayor”.

Arata, también planteó que "la situación económica actual exige empatía y un verdadero acompañamiento por parte del Estado. No es razonable que Junín tenga una de las tasas de alumbrado más altas del país. El municipio debe dejar de asfixiar económicamente a las familias; necesitamos aliviar de manera urgente el bolsillo de los trabajadores y los sectores productivos."

Por su parte, el concejal Fernando Burgos fundamentó los detalles de la iniciativa que ingresará formalmente al Concejo Deliberante: “Llevar la tasa al 25% fue un golpe desmedido para los vecinos. Con el proyecto que vamos a presentar en el Concejo Deliberante buscamos retrotraer este porcentaje al 15%, porque el consumo y el mantenimiento son inferiores al inicio de la gestión de Petrecca. Si en aquel momento la recaudación alcanzaba para sostener el servicio, hoy, con el esfuerzo que ya hacen los contribuyentes, no hay justificación para mantener un piso tan alto”.

“No obstante, también vamos a hacer un pedido de informe para que el Municipio nos informe el detalle de los ingresos y de los egresos de lo que corresponde a alumbrado público. Pero teniendo en cuenta los valores de otro municipios, el porcentaje que se cobra en Junín es muy alto.”, aseguró Burgos.

Finalmente, los legisladores remarcaron que el contexto de aumentos tarifarios nacionales hace indispensable que las administraciones municipales revisen y reduzcan la presión fiscal local para evitar que los servicios esenciales se vuelvan impagables.