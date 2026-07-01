Grave choque frontal entre un camión cisterna y una camioneta en la Ruta 50 cerca de Carlos Casares

Un violento accidente de tránsito se registró anoche sobre la Ruta Provincial 50, cerca de Carlos Casares y a unos 400 metros del paso a nivel, involucrando a un camión de transporte lácteo y una camioneta utilitaria. El fuerte impacto frontal movilizó de urgencia a los servicios de emergencia locales y obligó a interrumpir por completo la circulación vehicular en la zona debido al vuelco del transporte de mayor porte.

Fuentes policiales confirmaron que la camioneta Renault Kangoo era conducida por una vecina de 55 años oriunda de la localidad de Smith, quien transitaba en sentido hacia Carlos Casares. En dirección opuesta circulaba un camión Ford Cargo con acoplado cisterna perteneciente a una empresa láctea, cargado con leche, el cual era guiado por un hombre de 56 años y domiciliado en Arenaza. Por causas que aún son materia de investigación, ambos rodados colisionaron de frente de manera brutal.

Como consecuencia del choque, el camión cisterna terminó volcado sobre la cinta asfáltica, derramando su carga y obstruyendo la totalidad de la ruta. Los conductores fueron asistidos de inmediato en el lugar y trasladados en ambulancia hacia el Hospital Municipal Julio F. Ramos de Carlos Casares para recibir atención médica integral.

El parte médico oficial emitido horas más tarde detalló que la conductora de la camioneta sufrió lesiones de carácter grave, constatándose fracturas en un brazo, en el tórax y en las costillas, por lo que permanece bajo observación en la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, el chofer del camión corrió con mejor suerte y solo presentó lesiones leves, encontrándose fuera de peligro.