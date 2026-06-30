Cuenta DNI: nuevos beneficios para julio con descuentos en vacaciones de invierno

Banco Provincia lanzó una actualización de las promociones de su billetera virtual Cuenta DNI para el mes de julio de 2026, con el fin de brindar un alivio económico a los bonaerenses durante las vacaciones de invierno.

Entre las mejoras se destacan el aumento de los topes de reintegro en rubros clave como gastronomía y estaciones de servicio YPF Full, además de extender los beneficios gastronómicos a todos los días de la semana.

Los usuarios podrán aprovechar descuentos en carnicerías, ferias, garrafas, librerías y farmacias, así como la posibilidad de realizar pagos en cuotas sin interés con tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI mediante tecnología contactless. Esta modalidad estará disponible en comercios adheridos fuera del sector alimentos, facilitando la financiación de compras durante julio sin costos adicionales.

Consciente del aumento de la movilidad familiar durante el receso escolar, Banco Provincia incorporó promociones especiales para actividades culturales y recreativas, incluyendo eventos de gran convocatoria como la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Además, se sumó por primera vez un beneficio destinado a facilitar la movilidad en vacaciones.

Estas acciones forman parte de la estrategia del banco para posicionar a Cuenta DNI como una de las billeteras digitales con mayor cantidad de beneficios, en un contexto donde los descuentos y reintegros son herramientas clave para cuidar el presupuesto familiar en temporada invernal.