La DDI de Junín atrapó en la vía pública a dos prófugos de la justicia

La Delegación Departamental de Investigaciones de Junín desplegó en las últimas horas dos exitosos procedimientos callejeros que permitieron poner a disposición de la justicia a dos hombres mayores de edad que se encontraban eludiendo sus condenas y procesos legales.

La primera intervención policial se desencadenó tras un oficio emitido por el Juzgado de Ejecución Penal local, luego de que las autoridades de la Unidad Penitenciaria N° 16 reportaran que un interno de 37 años había quebrantado los beneficios de su régimen de semilibertad. Los detectives iniciaron tareas de inteligencia que permitieron localizar el escondite del evadido, montando una vigilancia encubierta que culminó con su captura en la esquina de las calles Pasteur y Cabrera. El magistrado interviniente ordenó mantener al sujeto alojado en la sede de la DDI a la espera de un cupo para reingresar a un penal.

El segundo operativo estuvo a cargo de los mismos efectivos, quienes hicieron cumplir una orden de detención dictada por el Juzgado Correccional N° 1 en una causa por robo originada en 2022. Mediante trabajos de campo, los investigadores ubicaron al prófugo, de 22 años, y lo interceptaron en el cruce de Avenida República e Intendente Cichero. Tras notificarse formalmente el arresto, la justicia dispuso el traslado inmediato del joven a sede judicial para que preste su declaración indagatoria.