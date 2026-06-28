El bache de Ruta Nacionbal 5 aún espera por una reparación mejor

El sector del kilómetro 281 de la Ruta Nacional 5, en el partido de 9 de Julio, continúa bajo vigilancia luego del hundimiento provocado días atrás por la rotura de una alcantarilla. El colapso del pavimento dañó numerosos vehículos y generó un serio riesgo para quienes circulaban por la zona.

Actualmente, el lugar permanece señalizado con conos y cuenta con una guardia permanente de la empresa concesionaria. El pozo fue rellenado de manera provisoria, mientras se espera una reparación definitiva de la estructura afectada.

La principal preocupación sigue siendo la resistencia del sector al paso del tránsito pesado, ya que el problema se originó por el colapso de la alcantarilla ubicada debajo de la calzada. Por eso, se recomienda reducir la velocidad y extremar las precauciones al transitar por ese tramo de la Ruta 5.