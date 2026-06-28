Vecinos del barrio Nuestra Señora de La Merced financian y transforman su infraestructura con obras de cordón cuneta

A través de la conformación de dos consorcios vecinales, que se encargaron de reunir el 100% de los fondos necesarios para la realización de la obra, es posible hoy ver el inicio de la construcción del cordón cuneta de dos arterias muy importantes para el barrio Nuestra Señora de La Merced.

“Es la segunda cuadra que se hace sobre calle Ángela Di Natale de Fulgenzi, desde Benito de Miguel hasta Malvinas Argentinas”, explicó el empresario Ricardo de la Fuente, involucrado en la conformación de los grupos de vecinos que se hicieron cargo del pago total de la obra.

Según explicó, “con mucho esfuerzo por parte de los vecinos se puede lograr esta mejora que significa el cordón cuneta. Es la primera vez en la historia del barrio que se logran dos primeras cuadras”.

“La realización es gestionada por Grupo Junín, por medio de un contratista tercerizado”, indicó De la Fuente, quien subrayó la satisfacción de los vecinos por este logro.

Se estima que esta obra también beneficiará a los vecinos en lo que hace al escurrimiento pluvial, dado que hasta ahora las arterias sufrían serios anegamientos los días de lluvia, que impedían el normal tránsito.