Hallan en "el Triángulo de las Bermudas" los terneros robados a un productor juninense

Un importante operativo llevado adelante por efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) de Lincoln permitió avanzar de manera decisiva en la investigación por el robo de ganado que afectó recientemente a la región.

El caso había tomado trascendencia pública tras las declaraciones periodísticas del productor damnificado, Gabriel Racca, quien advirtió la faltante de 52 terneros de recría a comienzos de junio, en momentos en que el personal de su campo se disponía a realizar tareas sanitarias habituales en un establecimiento ubicado en el partido de Lincoln.

Las pesquisas policiales condujeron a la realización de dos allanamientos en el partido de Carlos Tejedor. Los procedimientos se concentraron en un establecimiento rural tipo feedlot, ubicado en una zona que los vecinos denominan popularmente como «el Triángulo de las Bermudas» debido a diversos hechos delictivos investigados allí a lo largo del tiempo.

Como resultado de las acciones, las fuerzas de seguridad aprehendieron a una persona y recuperaron 49 de los animales denunciados.

Por orden del juez interviniente, los vacunos fueron trasladados bajo custodia nuevamente hacia Lincoln, mientras las autoridades continúan con las actuaciones para determinar la responsabilidad de otros posibles implicados en esta red de abigeato.