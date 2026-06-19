Robaron 52 terneros a un productor juninense en Lincoln: el millonario golpe sumaría logística y planificación

Un productor oriundo de Junín sufrió el robo de 52 terneros de recría, valuados en 50.000 dólares, de un establecimiento rural en el partido de Lincoln. La investigación apunta a un operativo delictivo minuciosamente planificado debido a la ausencia de daños en los alambrados y la prolijidad en el traslado de la hacienda.

El hecho delictivo afectó a Gabriel Racca, un reconocido productor agropecuario oriundo de la ciudad de Junín. La desaparición de los animales salió a la luz a comienzos de junio, cuando el personal del establecimiento rural acudió a encerrar la hacienda para realizar las tareas sanitarias de rutina. En un primer momento, el damnificado pensó que los vacunos se encontraban resguardados o escondidos entre la densa vegetación de juncos en un cañadón del predio. Sin embargo, tras recorrer detalladamente lote por lote y concretar un nuevo recuento total del ganado, se confirmó el importante faltante.

La última constatación de que el rodeo estaba completo se había realizado el pasado 29 de abril, fecha en la que se llevó a cabo la vacunación obligatoria contra la fiebre aftosa. Durante ese procedimiento sanitario, los animales fueron encerrados y contabilizados de manera exhaustiva en las mangas sin registrar ningún tipo de anomalía o faltante en los corrales.

La principal hipótesis del caso radica en un golpe planificado con un fuerte respaldo logístico. Al revisar el perímetro del campo, el productor de Junín constató que los alambrados se encontraban totalmente renovados y en perfecto estado de conservación, sin daños visibles, torniquetas flojas ni tranqueras violentadas. Además, tras dialogar con los propietarios de los campos linderos, se descartó de forma unánime que los ejemplares hubieran cruzado accidentalmente hacia los establecimientos vecinos.

El lote sustraído se compone de 52 terneros de recría, constituidos en su gran mayoría por machos de las variedades negro, colorado y caretas. Por el volumen y peso de los animales, Racca advirtió que la maniobra delictiva requirió necesariamente el uso de al menos un camión jaula de gran porte y la participación de varias personas con experiencia en el manejo de hacienda, descartando por completo un robo al voleo de pocas cabezas.

La denuncia formal fue radicada ante la Patrulla Rural del Partido de Lincoln, cuyas autoridades policiales mantienen la investigación abierta para intentar identificar a los responsables y localizar los animales. Frente a este escenario, el productor damnificado de Junín evalúa implementar nuevas medidas de seguridad tecnológica en su predio, tales como la colocación de cámaras de vigilancia y la organización de un sistema de alerta comunitaria con los vecinos de la zona para fiscalizar los accesos a través de los caminos secundarios del sector rural.

Fuente lapostadelnoroeste