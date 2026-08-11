Pescaban de noche con “medio mundos” en el vertedero de la Laguna de Gómez y fueron infraccionados

El Comando de Prevención Rural Junín intensificó durante el fin de semana los controles en distintos sectores lagunares y rurales del partido para prevenir y detectar situaciones vinculadas con la pesca y la caza ilegal.

Uno de los procedimientos se realizó durante la noche en inmediaciones del vertedero de la Laguna de Gómez y sobre la margen del río Salado. Allí, personal del Comando de Prevención Rural, junto con efectivos del Destacamento Balneario, llevó adelante controles sobre distintos sectores de la zona.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a un grupo de personas que se encontraba realizando actividades de pesca y constataron que algunos de ellos utilizaban “medio mundos”, elementos que se encuentran prohibidos para esta práctica.

Ante esta situación, se labraron las correspondientes infracciones en el marco de la Ley 11.477, con intervención de la Dirección de Pesca de la Provincia de Buenos Aires. Además, se procedió al secuestro de los elementos utilizados.

El procedimiento forma parte de los controles que se vienen realizando en el partido de Junín para combatir la pesca ilegal y preservar el recurso pesquero. Según informaron desde la fuerza, durante los últimos días se labraron 10 infracciones por pesca.

Desde el Comando de Prevención Rural señalaron que este tipo de controles busca evitar, entre otras situaciones, prácticas vinculadas con la captura de peces para su posterior comercialización.

También hubo controles por caza ilegal

Los operativos se extendieron además a distintos sectores rurales del partido para detectar la presencia de cazadores furtivos.

En este marco, durante los últimos días se labraron 6 infracciones por caza mediante la utilización de perros galgos, una modalidad que se encuentra prohibida por la reglamentación provincial, independientemente de que los cazadores hayan logrado capturar animales.

La normativa también establece que quienes ingresen a establecimientos rurales sin autorización escrita de sus propietarios incurren en una infracción.

Las actuaciones vinculadas con la caza ilegal se encuadran en la Ley 10.081, correspondiente al Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, que establece las condiciones para el ejercicio de la actividad cinegética y las sanciones ante el incumplimiento de las normas.

Como parte de las tareas de prevención, el personal del Comando de Prevención Rural cuenta además con nuevos elementos logísticos, entre ellos binoculares aportados recientemente por la Secretaría de Seguridad, que permiten reforzar las tareas de vigilancia en zonas rurales y lagunares.

Los controles continuarán en distintos puntos del partido con el objetivo de detectar y desalentar la pesca y la caza ilegal y contribuir a la preservación de los recursos naturales de la zona.