Los encontraron con dos cajas de mercadería tras saltar el tapial de una distribuidora

Dos jóvenes fueron aprehendidos en Junín luego de que un llamado al 911 alertara sobre un hombre que había ingresado a una distribuidora de calle Rivadavia. Uno de ellos tenía un pedido de captura activo por una causa de robo. Entre la mercadería secuestrada había numerosas bolsas de galletitas y productos alimenticios.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que advertía sobre un hombre que habría sido visto saltando el tapial de una distribuidora ubicada en calle Rivadavia al 1300.

Cuando los efectivos del Comando Patrulla Junín llegaron al lugar, no encontraron a ninguna persona dentro del predio. Sin embargo, durante la recorrida por las inmediaciones, en la zona de Cichero y Roque Sáenz Peña, identificaron a dos hombres, de 30 y 19 años.

El mayor de ellos llevaba consigo dos cajas que contenían una importante cantidad de mercadería, entre ellas numerosos paquetes de productos alimenticios que quedaron secuestrados en el marco de la investigación.

La imagen difundida por la Policía permite observar una considerable cantidad de productos, principalmente galletitas y productos dulces, que habrían sido sustraídos de la distribuidora.

Al verificar los datos del joven de 19 años, los uniformados constataron además que sobre él pesaba un pedido de captura activo, solicitado por la Justicia en el marco de una causa caratulada “Robo”, con intervención del Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Junín.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, mientras que la mercadería quedó secuestrada para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía interviniente dispuso la formación de una causa por “Averiguación de ilícito y Captura”.