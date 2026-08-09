Inseguridad en Junín: robos, ingresos a viviendas y motos sustraídas en distintos puntos de la ciudad

La inseguridad volvió a quedar en el centro de la escena en Junín a partir de una serie de hechos delictivos registrados en las últimas horas y que tuvieron como escenarios distintos sectores de la ciudad.

Uno de los episodios ocurrió en el barrio Villa Talleres, donde una vecina regresó a su domicilio luego de cumplir con su jornada laboral y se encontró con la puerta de acceso violentada. La vivienda está ubicada sobre calle Ortega al 600, entre Pringles y Necochea.

La mujer sufrió una crisis al encontrarse con la situación y debió ser asistida por personal del servicio de emergencias médicas, aunque finalmente no fue necesario trasladarla a un centro de salud.

En el lugar trabajó personal policial y se esperaba la intervención de Policía Científica, con el objetivo de realizar las pericias y buscar rastros que permitan identificar a quienes ingresaron a la propiedad.

Dos detenidos tras ingresar a un depósito

En otro hecho, vecinos advirtieron movimientos sospechosos en una edificación utilizada como depósito de mercadería y dieron rápidamente aviso al Comando de Patrullas.

Según se pudo establecer, al menos dos personas habían ingresado al lugar y se habían apoderado de mercadería. La rápida intervención policial permitió interceptar a ambos cuando intentaban escapar.

Los sujetos fueron trasladados a la Comisaría Segunda, donde se inició una causa que será girada a la Fiscalía de turno, a cargo de la doctora Vanina Lisazo.

En este caso, la alerta de los vecinos y la rápida respuesta policial resultaron determinantes para evitar que los delincuentes pudieran concretar la fuga con los elementos sustraídos.

Robaron una Keller en el barrio Nuestra Señora de Fátima

A estos episodios se suma el robo de una motocicleta ocurrido en el barrio Nuestra Señora de Fátima.

Se trata de una Keller gris de 110 cc, que su propietario había dejado estacionada alrededor de las 19 horas del viernes.

Cuando cerca de la medianoche se dispuso a utilizarla, descubrió que la motocicleta ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado.

A partir de la denuncia se inició la búsqueda de cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el momento del robo. La intención es establecer el horario en que ocurrió el hecho y obtener imágenes que permitan identificar a los responsables.

Robaron una moto y la descartaron a pocas cuadras

También se produjo otro episodio con una motocicleta, aunque en este caso el vehículo pudo ser recuperado poco después.

El propietario advirtió el momento en que dos sujetos sustraían la moto y comenzó a perseguirlos, mientras simultáneamente se daba aviso a efectivos del Comando de Patrullas.

La Policía puso en marcha un operativo de búsqueda y se comenzó además a recopilar información de cámaras de seguridad.

Apenas unos minutos después, los investigadores lograron establecer que los delincuentes habían descartado la motocicleta a poca distancia, concretamente en inmediaciones de avenida San Martín y Cabrera.

La sucesión de estos episodios vuelve a poner el foco sobre la situación de inseguridad en distintos barrios de Junín, con hechos que van desde el ingreso a viviendas y depósitos hasta el robo de motocicletas.

En algunos casos, la intervención de vecinos, el aviso inmediato a la Policía y la existencia de cámaras de seguridad resultaron fundamentales para intentar esclarecer los hechos y, en uno de ellos, lograr la aprehensión de dos sospechosos.

Fuente junin24