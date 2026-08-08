Le dispararon con una escopeta y terminó internado: detuvieron al presunto autor

Un hombre fue detenido en Junín acusado de haberle disparado con una escopeta a otro vecino, quien resultó gravemente herido y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El hecho ocurrió en inmediaciones de Ángel María de Rosas y Bozetti, donde la víctima recibió un disparo de arma de fuego. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada al HIGA, donde debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

A partir de la denuncia realizada por un vecino de la ciudad, personal de la DDI Junín inició una investigación para determinar las circunstancias del ataque y establecer quién había sido el responsable.

Las tareas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de la toma de testimonios. Con esos elementos, los investigadores lograron establecer la presunta autoría del ataque y solicitaron una serie de allanamientos.

Como resultado de los procedimientos, fue detenido un hombre acusado del delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

Además, fueron aprehendidos otros dos hombres y una mujer, esta última acusada de encubrimiento en el marco de la misma investigación.

Durante los allanamientos también se secuestraron tres teléfonos celulares, que quedaron incorporados como elementos de interés para la causa.

La investigación continúa en manos de la Justicia para determinar las circunstancias del ataque y el grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los involucrados.