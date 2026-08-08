Mercados Bonaerenses llega a Junín con descuentos del 40% con Cuenta DNI

Junín tendrá el próximo sábado 15 de agosto la primera edición de Mercados Bonaerenses, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires que busca acercar productores y consumidores y ofrecer alimentos a precios accesibles.

La jornada se desarrollará de 10 a 14 horas en el SUM de la UNNOBA “Mario Meoni”, ubicado en Newbery 320, con la participación de productores locales de alimentos, feriantes y artesanos.

Además, estarán presentes los tradicionales camiones de pescados y de pastas y lácteos, ampliando la variedad de productos disponibles durante la feria.

Uno de los principales atractivos será el 40% de descuento pagando con Cuenta DNI, beneficio que estará disponible para las compras realizadas durante la jornada, según se informó desde la organización.

La actividad es impulsada de manera conjunta por la Feria Comunitaria, la UNNOBA y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

El rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, destacó la importancia de la articulación entre la universidad y el entramado productivo de la región. Señaló que la institución aportará su experiencia, conocimiento académico y capacidades científico-tecnológicas, además de compartir experiencias vinculadas al Programa de Alimentos y propuestas de capacitación y formación a través del Instituto de Oficios y Competencias Laborales.

Por su parte, la concejala de Fuerza Patria y referente de la Feria Comunitaria, Francina Sierra, consideró que la incorporación de Junín a la red de Mercados Bonaerenses representa “una excelente noticia” para los vecinos.

Sierra explicó que el objetivo es facilitar el acceso de las familias a alimentos frescos y de calidad a precios justos, al tiempo que se generan nuevas oportunidades comerciales para productores y emprendedores locales.

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, Lucas Rodríguez resaltó que el programa busca fortalecer el vínculo directo entre productores y consumidores y contribuir al crecimiento de la producción y las economías locales.

Todos los datos

La primera edición de Mercados Bonaerenses en Junín se realizará el sábado 15 de agosto, de 10 a 14 horas, en el SUM UNNOBA “Mario Meoni”, Newbery 320.

Habrá productores locales de alimentos y bebidas, feriantes y artesanos, además de los camiones de pescados y de pastas y lácteos.

Las compras podrán acceder al 40% de descuento abonando mediante Cuenta DNI, de acuerdo con las condiciones vigentes del beneficio.