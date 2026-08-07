Este sábado llega a Junín el Camión de Lácteos y Pastas con precios promocionales

El Camión de Lácteos y Pastas de la Red Precios Justos llegará este sábado 8 de agosto a Junín con una amplia variedad de productos a precios promocionales.

La venta comenzará a las 10 en la Unidad Básica de la organización política La Cámpora, ubicada en Rivadavia 1276, y se extenderá hasta agotar el stock disponible. La atención será por orden de llegada.

Entre las principales promociones se ofrecerá un combo especial a $14.000, que incluye dos paquetes de tapas para empanadas, dos paquetes de tapas de pascualina, un kilo de ravioles, un paquete de ñoquis o fideos, un litro de leche, un litro de yogur y un postrecito.

También habrá productos individuales. El litro de leche y el litro de yogur tendrán un valor de $1.600, mientras que cinco postrecitos costarán $3.500, cinco yogures batidos $3.500 y seis yogures con cereales $6.000.

En el rubro de lácteos, los 400 gramos de manteca se venderán a $4.800, dos unidades de dulce de leche a $4.200 y dos unidades de queso crema a $5.200.

En cuanto a los quesos, el kilo de Mar del Plata tendrá un precio de $15.500, el kilo de cremoso especial $7.500 y el reggianito $18.000.

La propuesta también incluye distintas variedades de pastas: torteletis a $2.300 el paquete, fideos y ñoquis a $2.000, un kilo de ravioles a $3.500, capelletis a $2.300 y sorrentinos a $2.300.

Además, se podrán adquirir tres tapas de pascualina por $4.000, un tubo rotisero por $6.500, cinco docenas de tapas de empanadas por $4.500, tres paquetes de salchichas de seis unidades por $3.800, diez prepizzas por $8.500 y tres packs de pan lactal chicos por $5.200.

Desde la organización señalaron que la venta será hasta agotar stock y que no se realizarán reservas, por lo que recomendaron concurrir con anticipación.