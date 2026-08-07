Con 15.000 estudiantes asistidos, el Servicio Alimentario Escolar refleja el impacto de la crisis en Junín

El Servicio Alimentario Escolar (SAE) en Junín registra un crecimiento que refleja la compleja realidad social que atraviesa el distrito. Según informó el director provincial del programa, Juan Sorrentino, la cantidad de estudiantes que reciben desayuno y merienda en las escuelas pasó de alrededor de 9.000 al inicio de 2020 a 15.000 en la actualidad, lo que representa un incremento del 67% en seis años.

El dato fue dado a conocer durante la entrega de equipamiento para comedores escolares, en el marco de una inversión provincial de 107 millones de pesos destinada a la compra de electrodomésticos y equipos de cocina para establecimientos educativos de Junín.

"El Servicio Alimentario Escolar ha avanzado mucho en los últimos años a nivel cuantitativo y cualitativo. A comienzos de 2020 desayunaban y merendaban alrededor de 9.000 estudiantes y hoy esa cifra subió a 15.000. Esto habla de una mayor necesidad, pero también de una mayor apuesta por parte de la Provincia y el Municipio para dar respuesta", sostuvo Sorrentino.

El funcionario remarcó además que el trabajo conjunto con el Municipio permitió concretar una de las mayores entregas de equipamiento realizadas durante la actual gestión provincial.

"Trabajamos articuladamente muy bien con el Municipio de Junín para la implementación del Servicio Alimentario Escolar, más allá de las diferencias de colores políticos de cada uno, y esta importante entrega de electrodomésticos es una muestra más de ello. Se invirtieron 107 millones de pesos para la compra de estos electrodomésticos y equipos de cocina, y es una de las entregas más grandes que se han hecho en toda la provincia durante nuestra gestión", afirmó.

Sorrentino también destacó que la totalidad de los fondos fue destinada a compras realizadas en comercios de Junín.

"Estos 107 millones de pesos fueron destinados para la compra de electrodomésticos, aparatos y equipamiento de cocina en comercios locales de Junín, lo cual nos parece importante resaltar teniendo en cuenta las dificultades producto de la caída de la actividad económica en todo el país", expresó.

Más allá de la inversión en infraestructura escolar, el dato que sobresale es el fuerte aumento de estudiantes que necesitan acceder diariamente al desayuno y la merienda que brinda el Estado. Que 15.000 alumnos reciban el Servicio Alimentario Escolar en una ciudad como Junín representa un indicador del deterioro de las condiciones económicas de muchas familias, que encuentran en la escuela un apoyo esencial para garantizar la alimentación de sus hijos.

El crecimiento de la matrícula asistida por el programa coincide con otros indicadores sociales observados en los últimos meses, como el aumento de la demanda en comedores y merenderos comunitarios. En ese contexto, la expansión del Servicio Alimentario Escolar aparece como una respuesta del Estado a una necesidad que, lejos de disminuir, continúa creciendo.