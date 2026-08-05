Petrecca se emocionó con el cartel de McDonald's en Junín, pero las redes se llenaron de reclamos por el estado de la ciudad

La instalación del cartel de la tradicional "M" de McDonald's en el futuro centro comercial de la Terminal de Ómnibus de Junín fue celebrada por el intendente con pedido de licencia, Pablo Petrecca, quien destacó el desembarco de la cadena como una señal de confianza en el desarrollo de la ciudad.

A través de sus redes sociales, el senador compartió una reflexión en la que vinculó la llegada de la firma internacional con el crecimiento de Junín y la capacidad de atraer inversiones.

"Al pasar por una ciudad, enseguida te das cuenta de cómo es. Hay detalles que marcan la diferencia: el movimiento, la limpieza, su infraestructura. Y también las marcas que deciden invertir en ella", expresó.

En ese sentido, sostuvo que "Junín es cuna de marcas que nacieron acá y hoy son un orgullo para todos los juninenses. Pero, sin dudas, hay una que es un ícono en todo el mundo".

"Esa 'M' ya llegó a Junín. Y no llegó solamente una marca: llegó una nueva inversión, nuevas oportunidades y una señal clara de que la ciudad sigue creciendo y eligiéndose para desarrollar proyectos", agregó.

Sin embargo, el anuncio no pasó inadvertido entre los usuarios de las redes sociales. En la publicación se multiplicaron los comentarios de vecinos que, lejos de celebrar la noticia, aprovecharon la ocasión para expresar reclamos por distintas problemáticas que, según señalaron, continúan sin resolverse.

Algunos usuarios cuestionaron la falta de inversiones vinculadas a la producción y el empleo. "Ahora nos faltarían dos o tres fábricas, un par de industrias y un mercado central, aprovechando que Junín es un punto estratégico por las rutas que nos atraviesan", escribió un vecino.

Otros apuntaron al estado de las calles y la infraestructura urbana. "Solo entré para ver los comentarios porque era obvio. Todo muy lindo, pero invítenlos cuando llueve a las calles de tierra para que vean lo lindo que está Junín", señaló otra usuaria.

También hubo quienes minimizaron el anuncio con comentarios como "Bajísima la vara", mientras que otros reclamaron mejoras en los caminos rurales. "Se viene el Super Niño. Recomiendo que recorran los caminos rurales y vean cómo hacen el trabajo, que han tercerizado. Deja mucho que desear", sostuvo otro vecino.

Entre las críticas también apareció la comparación con ciudades de la región. "Los pozos en calles de tierra. No existen más las calles de tierra en otros lugares, por ejemplo Chivilcoy", manifestó otro usuario.

De esta manera, una publicación que buscó destacar una nueva inversión privada para Junín terminó generando un amplio debate en las redes sociales, donde numerosos vecinos aprovecharon la oportunidad para poner sobre la mesa demandas vinculadas a la infraestructura, el desarrollo productivo y el mantenimiento urbano.