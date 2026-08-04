La cantante y bajista cordobesa Clara Cantore presenta "Regreso" en la Casa de Cultura Clúster

La ciudad de Junín se prepara para recibir una de las propuestas más sensibles e innovadoras de la escena musical argentina. La destacada cantante, bajista y compositora cordobesa Clara Cantore se presentará en la Casa de Cultura Clúster para dar a conocer su espectáculo "Regreso".

El show toma como eje central las canciones de su más reciente trabajo discográfico, proponiendo además un emotivo recorrido por las piezas más representativas de su trayectoria. En formato de trío, la artista despliega un concierto íntimo y de gran profundidad, donde la exploración sonora y la fuerza de la canción construyen una identidad propia.

Folclore, sonoridades del mundo y música de raíz

Con una trayectoria caracterizada por la búsqueda constante, Cantore ha sabido consolidar un estilo único que fusiona las raíces del folclore argentino con sutiles influencias de diversas músicas del mundo, posicionándose como un referente de la nueva canción de autor.

La apertura de la velada estará a cargo de Cuerda Floja, agrupación invitada que dará el puntapié inicial a una noche pensada para celebrar la música de raíz en constante diálogo con nuevas búsquedas sonoras.

Apertura y detalles de la velada

La noche cultural comenzará a las 21:00 horas y contará con la apertura de Cuerda Floja, agrupación encargada de dar el puntapié inicial a una jornada pensada para disfrutar de la música de cerca y en un ambiente íntimo.

Fecha y hora: Sábado 8 de agosto, 21:00 hs.

Lugar: Casa de Cultura Cluster (Junín).

Apertura: Cuerda Floja.

Reservas telefónicas: 2364 570356.

Venta de entradas web: www.cooart.ar

Una oportunidad ideal para reservarse el espacio y acompañar la circulación de producciones independientes de gran nivel en la ciudad.