No le dejaron ni las herramientas: desvalijaron una vivienda mientras el dueño estaba ausente

Un importante robo bajo la modalidad conocida como escruche se registró en una vivienda de Junín, donde delincuentes aprovecharon la ausencia circunstancial del propietario para ingresar y llevarse una gran cantidad de pertenencias.

El hecho fue descubierto en la mañana de este sábado, cuando la víctima regresó a su domicilio luego de haber permanecido fuera desde la noche del viernes. Al ingresar, constató que desconocidos habían violentado la propiedad y sustraído numerosos elementos de valor.

El botín incluyó un parlante, una amoladora, una motosierra y diversas herramientas de trabajo, entre ellas cucharas de albañil, además de otros objetos que se encontraban en el inmueble. La variedad de los elementos robados refleja que los delincuentes actuaron con tiempo suficiente para revisar la vivienda y llevarse todo aquello que consideraron de utilidad.

Tras el hallazgo, el damnificado se disponía a radicar la correspondiente denuncia en sede policial. La causa será remitida a la fiscalía de turno del Departamento Judicial Junín, que tendrá a su cargo la investigación para intentar identificar a los autores del robo y recuperar los elementos sustraídos.

Fuente junin24