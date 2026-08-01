Secuestran una pistola Glock, municiones y una camioneta tras una investigación por disparos en la vía pública

Un hombre de 28 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia luego de una investigación que permitió esclarecer un hecho por disparos de arma de fuego ocurrido en la vía pública. Durante un allanamiento, la Policía secuestró una pistola Glock, cargadores, municiones y la camioneta que habría sido utilizada en el episodio.

La investigación fue llevada adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda, a partir de un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre varias detonaciones de arma de fuego durante la madrugada del 28 de julio en la intersección de las calles Juan B. Justo y Pringles.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a vecinos que aseguraron haber escuchado los disparos. Además, el análisis de cámaras de seguridad privadas permitió detectar el paso de una camioneta de color gris desde cuyo interior se habrían observado destellos compatibles con disparos de arma de fuego.

Con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 4 del Departamento Judicial, los investigadores realizaron tareas de campo, recopilaron testimonios y relevaron imágenes de cámaras privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Gracias al seguimiento del recorrido del vehículo, lograron identificar la patente y establecer el domicilio donde permanecía.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 2. El procedimiento se concretó el 30 de julio en una vivienda ubicada sobre calle 17 de Agosto al 200 aproximadamente, con la participación de efectivos policiales y del grupo táctico S.A.S.U.

Durante el operativo fue aprehendido un hombre de 28 años. En el inmueble, los policías secuestraron una pistola semiautomática marca Glock, cuatro cargadores, 63 municiones y una camioneta Toyota Hilux 4x2, elementos considerados de interés para la causa.

Finalmente, la UFI N.º 4 dispuso la notificación formal del imputado por el delito que se investiga y ordenó su traslado a la sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Fuente diariodemocracia