El legado de Alberto Haylli cobra vida en un juego interactivo para descubrir la historia de Junín

El inmenso archivo fotográfico de Alberto Haylli suma una nueva forma de acercarse a la comunidad. En el marco de un nuevo aniversario del nacimiento del reconocido fotógrafo juninense, Proyecto Haylli presentó "Alberto Haylli. El Juego", una propuesta interactiva y gratuita que busca combinar entretenimiento, historia y aprendizaje a partir de miles de imágenes que documentan la vida de Junín durante gran parte del siglo XX.

La iniciativa fue lanzada como homenaje a quien este 31 de julio habría cumplido 115 años. Reconocido por retratar durante décadas la vida cotidiana de la ciudad, Haylli dejó un archivo único que hoy permite reconstruir la historia local desde una mirada cercana y documental.

La propuesta incluye tres desafíos diferentes. En "Adiviná el personaje", los jugadores deben identificar a las personalidades retratadas por Haylli, entre las que aparecen presidentes argentinos, dirigentes políticos, artistas y protagonistas de distintas épocas de Junín.

El segundo desafío, "¿Dónde fue?", invita a reconocer en un mapa los lugares donde fueron tomadas las fotografías. Plazas, escuelas, iglesias, comercios, edificios y calles emblemáticas de la ciudad forman parte del recorrido, poniendo a prueba la memoria y el conocimiento de los participantes.

La tercera opción es "La Trivia del Gordo", un juego de preguntas y respuestas basado en imágenes del archivo, donde cada fotografía funciona como punto de partida para descubrir hechos, personajes y momentos que marcaron la historia juninense.

Además de la modalidad individual o entre amigos, el proyecto incorpora un Modo Aula, pensado especialmente para que docentes y estudiantes puedan trabajar el patrimonio histórico local en las escuelas. El sistema permite crear salas de juego, compartir códigos de acceso y seguir el desempeño de los alumnos durante la actividad.

Desde Proyecto Haylli explicaron que la idea nació a partir del interés que despierta el archivo fotográfico y de la necesidad de generar nuevas formas de interacción con ese material. "Cada fotografía deja de ser un archivo para convertirse en una pregunta", señalaron sus impulsores, Ahmed Kamú y Francina Tortorella, quienes destacaron que el objetivo es que las nuevas generaciones puedan conocer el Junín de sus abuelos mientras comparten la experiencia en familia.

El archivo de Alberto Haylli reúne más de 100.000 fotografías y 40 horas de material fílmico, considerado uno de los registros documentales más importantes sobre la historia de Junín y de la Argentina durante el siglo XX. Desde 2018, Proyecto Haylli trabaja en su recuperación, preservación y difusión mediante exposiciones, publicaciones, documentales y distintas iniciativas culturales que buscan mantener vivo ese legado.

Alberto Haylli. El juego está disponible en: https://albertohaylli-eljuego.web.app/

Más información en @proyectohaylli.