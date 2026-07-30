La Feria del Libro de Junín abre sus puertas con cuatro días de actividades para toda la familia

La ciudad de Junín pondrá en marcha este jueves 30 de julio la 22° edición de la Feria del Libro, uno de los encuentros culturales más importantes de la región, que se desarrollará durante cuatro jornadas en el SUM "Mario Andrés Meoni", ubicado en Newbery 320.

La propuesta reunirá a escritores, editoriales, librerías, artistas y lectores con una programación que incluirá presentaciones de libros, talleres, conferencias, actividades para niños y jóvenes, espectáculos musicales y espacios gastronómicos.

La temática elegida para esta edición gira en torno a la figura de Jorge Luis Borges, al conmemorarse los 40 años de su fallecimiento. El homenaje busca mantener vigente el legado del escritor y destacar el vínculo que mantuvo con la ciudad de Junín.

Entre las librerías y editoriales participantes estarán La Mosca Loca, Dorrego, Rama Negra, Babilonia, ICL, El Refugio, Las Tres Lagunas, Sudestada, Boris Ediciones, Damasco, Centro, Chatarra y Vicente López, que ofrecerán una amplia variedad de títulos y propuestas editoriales.

El rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, destacó que la Feria del Libro "es un motivo de orgullo para todos" y expresó sus expectativas por una nueva edición, remarcando la importancia de que durante las vacaciones de invierno el predio vuelva a llenarse de familias, estudiantes y lectores de toda la región.

Desde el sector de las librerías y editoriales también manifestaron entusiasmo por el evento. Cristina Fosco, de Librería Centro, invitó a vecinos de Junín y localidades cercanas a recorrer la feria y participar de las distintas actividades previstas entre las 10 y las 20. En tanto, Paula Pedoggi, de la editorial Las Tres Lagunas, adelantó que diez autores de ese sello presentarán sus obras a lo largo de las cuatro jornadas, entre ellos el ganador del certamen de novela corta "Rody Moirón".

La agenda del jueves

La primera jornada comenzará desde las 14 con una intensa programación.

Habrá talleres tecnológicos organizados por Ciudad del Conocimiento, entre ellos "Soy Streamer" y una actividad de modelado e impresión 3D destinada a estudiantes desde sexto grado.

La literatura ocupará un lugar central con charlas como "Borges y nosotros: entre el sentido y la identidad", la conferencia "Estirpe y Patria. Junín en la obra de Borges" y "Fervor de una ciudad: descubriendo al joven Borges".

También se presentarán numerosos libros, entre ellos Ciencia y culpabilidad, de Juan Esteban Garelli; El viaje de mi deseo, de Evangelina Roncaglia; Cla Lauquen, la leyenda "Clara, una vida rodeada de misterios", de Trinidad Rusconi, además del espacio "Ramillete de poesía", con la participación de Amanda "Goldi" Urcola, Margarita Torres, Alejandra Nogueira, Silvia Morán y Andrea Fantino.

La programación incluirá además una actividad intergeneracional titulada "De 10 a 100: un mismo libro para unir generaciones" y la charla "Envejecer: Duelo y deseo", organizada por el Cid Junín.

La apertura oficial de la Feria se realizará a las 18:45 y, una vez finalizada, el exbasquetbolista Walter Herrmann brindará la charla "Mentalidad Ganadora", en la que repasará su trayectoria en la Selección Argentina, la NBA, Europa y los Juegos Olímpicos, además de compartir experiencias vinculadas al entrenamiento físico y mental.

La primera jornada concluirá con la presentación del libro Herramientas para Entrenadores, de Julián Pagura, destinada especialmente a entrenadores y formadores deportivos.