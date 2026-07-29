Inseguridad en Junín: detienen a un delivery con cocaína fraccionada y una moto robada

La inseguridad y el narcomenudeo volvieron a quedar en el centro de la escena en Junín luego de un procedimiento policial que terminó con la detención de un joven de 18 años que se desempeñaba como repartidor y que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo, mientras transportaba cocaína fraccionada en dosis listas para su presunta comercialización.

El operativo fue realizado este lunes por efectivos de la Sección Apoyo de Seguridad Urbana (SASU) en la intersección de Juan B. Justo y Dorrego, en el barrio Villa Belgrano.

Según informaron, los agentes intentaron identificar al motociclista al advertir que circulaba a alta velocidad y cruzaba semáforos en rojo, poniendo en riesgo a otros conductores y peatones. Lejos de detenerse, el joven intentó escapar, aunque finalmente fue interceptado y reducido por el personal policial.

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias 23,4 gramos de cocaína distribuidos en 14 envoltorios, una modalidad que, de acuerdo con la investigación, sería compatible con la venta al menudeo.

Además, al verificar los datos de la motocicleta Honda GLH 150 en los sistemas informáticos, se comprobó que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el 3 de junio de 2026, solicitado por la UFI N.º 7 del Departamento Judicial Moreno en el marco de una causa por robo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Estupefacientes del Departamento Judicial Junín, que dispuso la aprehensión del joven por presunta infracción a la Ley 23.737, además de los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Por disposición judicial también se secuestró el teléfono celular del acusado, que fue trasladado a sede judicial mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la presunta actividad de comercialización de estupefacientes y establecer si existen otras personas involucradas.